Техконтролер ISU Шеховцова: «Пришло время разработать новые профильные тесты для танцоров на льду. Нагрузка по реализации проекта легла на плечи Худайбердиевой»

Техконтролер ISU Шеховцова рассказала о новых тестах для танцоров на льду.

Рефери, технический контролер ISU по танцам на льду Алла Шеховцова рассказала о новых тестах, которые будут сдавать юниорские танцевальные дуэты.

«Как показал анализ конкурентоспособности танцевальных дуэтов, наши спортсмены очень добавили за последний период в качестве исполнения элементов, в оригинальности и яркости постановок, в выразительности и артистизме, однако в качестве владения техникой исполнения шагов и поворотов, прогресс оказался не столь очевидным.

В ходе продолжительной дискуссии, в которой принимали участие наши ведущие специалисты по танцам на льду, у меня родилась идея попытаться подкорректировать некоторые моменты в тренировочном процессе спортсменов, начиная с уровня спортивных разрядов. Идея нашла поддержку, в том числе и у занимавшего на тот момент должность генерального директора ФФККР, Александра Ильича Когана.

На сегодняшний день в систему подготовки фигуристов включены единые обязательные для сдачи тесты по скольжению как для одиночников, так и для танцевальных дуэтов, выступающих по спортивным разрядам. Эти тесты на определенном этапе развития сыграли очень позитивную роль.

Но время идет, и на сегодняшний день, когда требования к качеству исполнения шагов и поворотов возросли и от танцоров требуется их идеальное исполнение, пришло время разработать новые, специально ориентированные на танцевальную дисциплину профильные тесты, которые будут соответствовать современным критериям, и ввести их в последствии в ЕВСК.

Основная нагрузка по реализации нового проекта легла на плечи Елизаветы Худайбердиевой, которая на сегодняшний день отвечает за подготовку нашей юниорской сборной, также к работе был привлечен Иван Волобуев, он предложил ряд очень эффективных комплексов шагов.

Все, кто находился на юниорских прокатах в Новогорске, – спортсмены, тренеры, судьи, специалисты приняли активное участие в этом процессе, с удовольствием делились информацией, на что обратить внимание в первую очередь. На протяжении нынешнего сезона тренеры будут тестировать предложенные серии шагов, возможно, внесем какие-то изменения или дополнения, чтобы уже со следующего четырехлетнего цикла тесты для танцоров стали полноправной частью ЕВСК.

Могу сказать, что планка поднята высоко. Но эта мера поможет улучшить базовую технику катания каждого танцора», – сказала Шеховцова.