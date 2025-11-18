  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Техконтролер ISU Шеховцова: «Пришло время разработать новые профильные тесты для танцоров на льду. Нагрузка по реализации проекта легла на плечи Худайбердиевой»
29

Техконтролер ISU Шеховцова: «Пришло время разработать новые профильные тесты для танцоров на льду. Нагрузка по реализации проекта легла на плечи Худайбердиевой»

Техконтролер ISU Шеховцова рассказала о новых тестах для танцоров на льду.

Рефери, технический контролер ISU по танцам на льду Алла Шеховцова рассказала о новых тестах, которые будут сдавать юниорские танцевальные дуэты. 

«Как показал анализ конкурентоспособности танцевальных дуэтов, наши спортсмены очень добавили за последний период в качестве исполнения элементов, в оригинальности и яркости постановок, в выразительности и артистизме, однако в качестве владения техникой исполнения шагов и поворотов, прогресс оказался не столь очевидным.

В ходе продолжительной дискуссии, в которой принимали участие наши ведущие специалисты по танцам на льду, у меня родилась идея попытаться подкорректировать некоторые моменты в тренировочном процессе спортсменов, начиная с уровня спортивных разрядов. Идея нашла поддержку, в том числе и у занимавшего на тот момент должность генерального директора ФФККР, Александра Ильича Когана.

На сегодняшний день в систему подготовки фигуристов включены единые обязательные для сдачи тесты по скольжению как для одиночников, так и для танцевальных дуэтов, выступающих по спортивным разрядам. Эти тесты на определенном этапе развития сыграли очень позитивную роль.

Но время идет, и на сегодняшний день, когда требования к качеству исполнения шагов и поворотов возросли и от танцоров требуется их идеальное исполнение, пришло время разработать новые, специально ориентированные на танцевальную дисциплину профильные тесты, которые будут соответствовать современным критериям, и ввести их в последствии в ЕВСК.

Основная нагрузка по реализации нового проекта легла на плечи Елизаветы Худайбердиевой, которая на сегодняшний день отвечает за подготовку нашей юниорской сборной, также к работе был привлечен Иван Волобуев, он предложил ряд очень эффективных комплексов шагов.

Все, кто находился на юниорских прокатах в Новогорске, – спортсмены, тренеры, судьи, специалисты приняли активное участие в этом процессе, с удовольствием делились информацией, на что обратить внимание в первую очередь. На протяжении нынешнего сезона тренеры будут тестировать предложенные серии шагов, возможно, внесем какие-то изменения или дополнения, чтобы уже со следующего четырехлетнего цикла тесты для танцоров стали полноправной частью ЕВСК.

Могу сказать, что планка поднята высоко. Но эта мера поможет улучшить базовую технику катания каждого танцора», – сказала Шеховцова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Мир фигурного катания»
Алла Шеховцова
танцы на льду
logoЕлизавета Худайбердиева
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Закари Лага: «Кагановская и Некрасов, Хавронина и Нарижный – отличные молодые танцоры. Будущее в их руках»
15 ноября, 08:34
«Слышу хруст голеностопа. Никогда такой боли не испытывал». Базин о травме на Кубке Первого канала-2024
29 октября, 11:26
Родион Мурасалимов: «Немного поработали с Худайбердиевой в начале сезона. Нам сказали, что мы вогнали Лизу в эмоциональные качели»
15 октября, 14:29
Главные новости
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Артем Федотов, Вадим Воронов, Карартынян, Солодников, Семков выступят с короткими программами
32 минуты назад
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Костылева, Плескачева, Принева, Петрова, Лебедева выступят с короткими программами
42 минуты назад
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Гусева и Овчинников, Камалдинова и Маришин, Парсегова и Богданов покажут произвольные программы
51 минуту назад
Гран-при России. «Сердце Сибири». КМС. Малеина и Самохин, Шепталина и Пекин, Жабина и Башуров покажут произвольные танцы
58 минут назад
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: Петросян и Гуменник возьмут медаль на Олимпиаде? Итоги Гран-при в России и США
сегодня, 19:15
Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов
сегодня, 19:05
Кубок Варшавы. Лопарева и Бриссо, Грин и Парсонс, Лим и Куан выступят с ритм-танцами
сегодня, 18:20
Елена Костылева: «Наконец-то заселились в отель в Омске. Была очень тяжелая дорога, но сейчас уже все хорошо»
сегодня, 16:21
«Пусть в жизни будет столько света и вдохновения, сколько на шоу «Ассоль». Мечтай, твори и сияй». Загитова поздравила Медведеву с днем рождения
сегодня, 16:09Фото
Татьяна Тарасова: «Ковентри врет. Как МОК не смешивает политику и спорт, если мы не участвуем в соревнованиях? Это чистая ложь»
сегодня, 15:58
Ко всем новостям
Последние новости
Роднина не считает двойными стандартами заявление Ковентри о спортсменах: «Ранее не она принимала решения»
сегодня, 12:47
Екатерина Рыбакова: «Мы не думали о местах и оценках во время подготовки, просто шли и делали свою работу. Очень рады, что у нас сегодня все получилось»
15 ноября, 16:40
Татьяна Тарасова: «Не вижу смысла приглашать иностранных учеников в Россию, просто так встречаться времени ни у кого нет»
14 ноября, 18:27
Костомаров об Олимпиаде-2026: «Думаю, соревнования, на которых будут выступать наши спортсмены, должны показывать»
14 ноября, 13:47
Светлана Журова: «Медведева и Гайнутдинов – прекрасный творческий союз. Что касается семейной жизни, желаю им родить новых чемпионов»
12 ноября, 12:56
Авербух о помолвке Медведевой и Гайнутдинова: «Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Только радость за них»
11 ноября, 19:31
Свищев о внесении Гуменника и Дикиджи в базу «Миротворца»: «Там сидят менеджеры, которым все равно, кого вносить. Мы реагируем, обсуждаем – в этом и есть их цель»
10 ноября, 17:29
Светлана Журова: «Миротворец» ничего особенного не значит. Этот список ничем не грозит Дикиджи и Гуменнику»
10 ноября, 14:50
Яна Рудковская: «Саша Плющенко уже чувствует себя хорошо. В понедельник выходит на тренировки»
8 ноября, 15:53
Эдуард Карартынян: «Я сейчас расту, происходит раскоординация. Думаю, что могу это перебороть, стать стабильным спортсменом»
7 ноября, 19:13