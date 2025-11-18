Вдова Гришина: «Фигурное катание — это семья, своих в беде не бросают. Я не ожидала, что столько людей будут писать, звонить, предлагать помощь»

Вдова Александра Гришина поблагодарила любителей фигурного катания за поддержку.

Александр Гришин погиб 5 августа. Ему было 47 лет.

«Так много людей поддержали нас, выразили соболезнования, и я благодарна всем и каждому в отдельности, знакомым и незнакомым. Возможно, меня сочтут сумасшедшей, но я сделала и сохраню все скрины с теплыми словами о Саше, словами поддержки на память для нашего сына.

Друзья уговорили меня открыть счет, я этого не хотела и сделала только ради Паши. Когда знакомые и близкие стали переводить деньги на карту, то банк ее заблокировал, и нам посоветовали открыть отдельный счет. Откликнулись очень многие люди, за что я всем благодарна. Низкий поклон…

Мы благодарны Федерации фигурного катания России, которая поддержала нашу семью морально и финансово, и готова дальше помогать. Благодарны Первому каналу, который сразу откликнулся на наше горе, помог с похоронами Саши, не оставляет и дальше… Александр Коган, Ольга Черносвитова, Татьяна Анатольевна Тарасова, с которой мы созваниваемся почти каждый день, и для меня она стала как вторая мама…

Друзья, коллеги Саши, фигуристы, тренеры, болельщики… Я могу долго перечислять фамилии, с благодарностью каждому, кто поддерживал, помогал…

Правду говорят, что фигурное катание — это семья, своих в беде не бросают. Я не ожидала, что столько людей будут писать, звонить, предлагать помощь. Это невероятно и говорит о том, что мир пронизан любовью. Как и наша с Сашей жизнь.

Любовь никуда не уходит. И мы обязательно встретимся, просто снова нужно подождать нашей новой встречи…» – сказала Анастасия Гришина.