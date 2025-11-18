  • Спортс
  Вдова Гришина: «Фигурное катание — это семья, своих в беде не бросают. Я не ожидала, что столько людей будут писать, звонить, предлагать помощь»
Вдова Гришина: «Фигурное катание — это семья, своих в беде не бросают. Я не ожидала, что столько людей будут писать, звонить, предлагать помощь»

Вдова Александра Гришина поблагодарила любителей фигурного катания за поддержку.

Вдова комментатора Александра Гришина Анастасия поблагодарила любителей фигурного катания за поддержку. 

Александр Гришин погиб 5 августа. Ему было 47 лет. 

«Так много людей поддержали нас, выразили соболезнования, и я благодарна всем и каждому в отдельности, знакомым и незнакомым. Возможно, меня сочтут сумасшедшей, но я сделала и сохраню все скрины с теплыми словами о Саше, словами поддержки на память для нашего сына.

Друзья уговорили меня открыть счет, я этого не хотела и сделала только ради Паши. Когда знакомые и близкие стали переводить деньги на карту, то банк ее заблокировал, и нам посоветовали открыть отдельный счет. Откликнулись очень многие люди, за что я всем благодарна. Низкий поклон…

Мы благодарны Федерации фигурного катания России, которая поддержала нашу семью морально и финансово, и готова дальше помогать. Благодарны Первому каналу, который сразу откликнулся на наше горе, помог с похоронами Саши, не оставляет и дальше… Александр Коган, Ольга Черносвитова, Татьяна Анатольевна Тарасова, с которой мы созваниваемся почти каждый день, и для меня она стала как вторая мама…

Друзья, коллеги Саши, фигуристы, тренеры, болельщики… Я могу долго перечислять фамилии, с благодарностью каждому, кто поддерживал, помогал…

Правду говорят, что фигурное катание — это семья, своих в беде не бросают. Я не ожидала, что столько людей будут писать, звонить, предлагать помощь. Это невероятно и говорит о том, что мир пронизан любовью. Как и наша с Сашей жизнь.

Любовь никуда не уходит. И мы обязательно встретимся, просто снова нужно подождать нашей новой встречи…» – сказала Анастасия Гришина. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Мир фигурного катания»
