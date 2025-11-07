3

Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»

Казахстанская фигуристка Самоделкина: подготовка к Гран-при Японии была сложной.

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала выступление в короткой программе на Гран-при Японии в Осаке, после которой идет второй (67,75 балла).

«Чувствую себя отлично, уверенно. Мой тренер Рафаэль (Арутюнян) и мой врач из Казахстана здесь, со мной, и это большая поддержка для меня. Я видела, как люди на трибунах бурно аплодировали всем, и они начали аплодировать в такт, когда музыка сменилась. Это было здорово.

Очень рада, что сегодня проделала хорошую работу. Я немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной. Я подвернула колено и не могла кататься два месяца. Я приехала к Рафаэлю тренироваться всего 12 дней назад, но много отрабатывала прыжки», – сказала Самоделкина.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Golden Skate
женское катание
logoSports – Казахстан
logoСофья Самоделкина
logoГран-при
logoГран-при Японии
травмы
logoсборная Казахстана
Рафаэль Арутюнян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
«Самоделкина – пока наиболее неожиданное впечатление Гран-при Японии. Роскошная во всех отношениях». Вайцеховская о фигуристке
сегодня, 12:49
Гран-при Японии. Сакамото лидирует после короткой программы, Самоделкина – 2-я, Ю Ен – 3-я, Хендрикс – 4-я
сегодня, 11:34
«Есть много тех, кто может сказать или написать в соцсетях: ты толстая на льду, ты очень большая». Самоделкина о проблемах с весом
9 октября, 09:15
Главные новости
⚡ Гран-при России. «Идель». КМС. Халиуллин победил, Хамзин – 2-й, Карартынян – 3-й
сегодня, 15:26
Жулин о российских танцах на льду: «У нас прекрасные молодые пары, и я рад, что искусственно не создается конкуренция»
сегодня, 14:57
Федченко об участии Горбачевой в этапах Гран-при России: «Надеемся, что успеем восстановиться»
сегодня, 14:31
Арина Ореховская: «Постоянно проживаю в Оренбурге. В Москву и Петербург не ездила даже на просмотры, не хочу переезжать»
сегодня, 14:25
Майя Сарафанова: «Это самый счастливый день в моей жизни! Победа стала для меня сюрпризом»
сегодня, 14:16
София Сарновская: «Раньше могла перед стартом прочитать негативные комментарии, это очень расстраивало. В итоге решила выключать телефон»
сегодня, 14:02
Алекс Шибутани извинился за грубое отношение к сестре Майе на тренировке: «Я не сдержал эмоции и сорвался, так было нельзя»
сегодня, 13:57
Пятикратная чемпионка Европы Бонали заявила, что у нее украли медали: «Мой дом ограбили двое, вынесли все ценности»
сегодня, 13:48
Бестемьянова о деле Валиевой: «Нужно просто двигаться дальше, а не копить ненависть. Нас никогда на международной арене не любили»
сегодня, 13:21
«Самоделкина – пока наиболее неожиданное впечатление Гран-при Японии. Роскошная во всех отношениях». Вайцеховская о фигуристке
сегодня, 12:49
Ко всем новостям
Последние новости
Солодников о шоу в Северной Корее: «В первый день зрители были более зажатые, на втором шоу – активно поддерживали, было очень приятно»
вчера, 20:36
Ильяс Халиуллин: «Сегодня в Татарстане праздник – День Конституции. Можно сказать, я поздравил жителей республики своим прокатом»
вчера, 20:23
Дмитрий Чигирев женился
5 ноября, 19:42Фото
Елизавета Куликова: «Буду изучать ультра‑си. Пробовала в юниорах, пару раз выезжала чистый четверной»
3 ноября, 11:21
Кагановская о танцах на льду на международной арене: «Нам интересно посмотреть на всех участников Гран-при. Кого могли бы выделить? Сизерон»
3 ноября, 11:12
«Не волнуйся, не ссы. Как будет – так будет». Участники Гран-при в Красноярске рассказали, какую тренерскую установку дали бы перед прокатом
3 ноября, 07:50Видео
Глеб Ковтун: «Одно вращение вылетело, я много баллов потерял на этом»
1 ноября, 13:18
Диана Мильто: «У нас в семье средний брат занимается хоккеем, младший пока ничем не занимается. Раньше учила его скольжению, надеюсь, что-то ему пригодилось»
1 ноября, 10:34
Элина Гойдина не выступит на чемпионате Эстонии из-за поднятия возрастного ценза местной федерацией
1 ноября, 09:15
Тутберидзе опаздывала на произвольную программу девушек в Магнитогорске из-за проблем с самолетом
26 октября, 12:12