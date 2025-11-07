Софья Самоделкина: «Немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной»

Казахстанская фигуристка Самоделкина: подготовка к Гран-при Японии была сложной.

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина прокомментировала выступление в короткой программе на Гран-при Японии в Осаке, после которой идет второй (67,75 балла).

«Чувствую себя отлично, уверенно. Мой тренер Рафаэль (Арутюнян) и мой врач из Казахстана здесь, со мной, и это большая поддержка для меня. Я видела, как люди на трибунах бурно аплодировали всем, и они начали аплодировать в такт, когда музыка сменилась. Это было здорово.

Очень рада, что сегодня проделала хорошую работу. Я немного нервничала, так как это мой первый этап Гран-при, но я рада быть здесь. Подготовка была сложной. Я подвернула колено и не могла кататься два месяца. Я приехала к Рафаэлю тренироваться всего 12 дней назад, но много отрабатывала прыжки», – сказала Самоделкина.