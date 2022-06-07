Роднина о повышении возраста: «Что вы так уперлись в эти 15 лет? Это катастрофа только для детей, которые после 15 лет не знают, чем заняться»

Теги сборная России Ирина Роднина ISU танцы на льду пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о решении конгресса Международного союза конькобежцев (ISU) поэтапно повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет. 

«Все возможно. Российские фигуристы и почти в 30 лет занимали призовые места. Почему мы забываем Машу Бутырскую? Нашу первую чемпионку мира.

Что вы так уперлись в эти 15 лет? Это что, катастрофа? Это катастрофа только для детей, которые после 15 лет не знают, чем заняться.

Мне кажется, что это принесет чуть больше здоровья в плане спортсменов и этих совсем ненужных разговоров», — сказала Роднина.

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