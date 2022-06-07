Роднина о повышении возраста: «Что вы так уперлись в эти 15 лет? Это катастрофа только для детей, которые после 15 лет не знают, чем заняться»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о решении конгресса Международного союза конькобежцев ( ) поэтапно повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет.

«Все возможно. Российские фигуристы и почти в 30 лет занимали призовые места. Почему мы забываем Машу Бутырскую? Нашу первую чемпионку мира.

Что вы так уперлись в эти 15 лет? Это что, катастрофа? Это катастрофа только для детей, которые после 15 лет не знают, чем заняться.

Мне кажется, что это принесет чуть больше здоровья в плане спортсменов и этих совсем ненужных разговоров», — сказала Роднина.

Кто из наших фигуристок пострадает от нового ценза? Самая невезучая – Акатьева: из-за 7 лишних дней теряет 3 года!