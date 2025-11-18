Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов
С 19 по 23 ноября пройдет этап Гран-при по фигурному катанию в Омске.
Гран-при России по фигурному катанию
5-й этап (КМС – 6-й этап)
«Сердце Сибири»
Омск
19 ноября, среда
14:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец
16:45 – пары, КМС, короткая программа
20 ноября, четверг
10:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец
12:30 – пары, КМС произвольная программа
14:00 – девушки, КМС, короткая программа
16:35 – юноши, КМС, короткая программа
21 ноября, пятница
9:45 – девушки, КМС, произвольная программа
12:45 – юноши, КМС произвольная программа
22 ноября, суббота
11:00 – танцы на льду, ритм-танец
12:30 – женщины, короткая программа
14:30 – мужчины, короткая программа
16:15 – пары, короткая программа
23 ноября, воскресенье
10:00 – танцы на льду, произвольный танец
11:45 – женщины, произвольная программа
13:45 – мужчины, произвольная программа
15:45 – пары, произвольная программа
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.
Состав участников
Мужчины: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Арсений Димитриев, Егор Коваленко, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Дмитрий Шелковников.
Женщины: Алина Горбачева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Ляшенко, Мария Мазур, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Алиса Цветкова.
Пары: Дарья Андреева – Александр Акимов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анна Москалева – Артем Родзянов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Ева Хмелькова – Владислав Антонышев, Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Таисия Щербинина – Артем Петров.
Танцы на льду: Алиса Абдуллина – Егор Петров, Елизавета Кириллова – Илья Карпов, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Ольга Федорова – Павел Драко, Елизавета Шичина – Павел Дрозд, Анна Щербакова – Егор Гончаров.
Список участников юниорских соревнований можно посмотреть здесь.