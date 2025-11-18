  • Спортс
Расписание этапа Гран-при России в Омске: там выступят Гуменник, Дикиджи, Семененко, Двоеглазова, Горбачева, Мишина и Галлямов

Опубликовано расписание этапа Гран-при России по фигурному катанию в Омске.

С 19 по 23 ноября пройдет этап Гран-при по фигурному катанию в Омске.

Гран-при России по фигурному катанию

5-й этап (КМС – 6-й этап)

«Сердце Сибири»

Омск

19 ноября, среда

14:30 – танцы на льду, КМС, ритм-танец

16:45 – пары, КМС, короткая программа

20 ноября, четверг

10:00 – танцы на льду, КМС, произвольный танец

12:30 – пары, КМС произвольная программа

14:00 – девушки, КМС, короткая программа

16:35 – юноши, КМС, короткая программа

21 ноября, пятница

9:45 – девушки, КМС, произвольная программа

12:45 – юноши, КМС произвольная программа

22 ноября, суббота

11:00 – танцы на льду, ритм-танец

12:30 – женщины, короткая программа

14:30 – мужчины, короткая программа

16:15 – пары, короткая программа

23 ноября, воскресенье

10:00 – танцы на льду, произвольный танец

11:45 – женщины, произвольная программа

13:45 – мужчины, произвольная программа

15:45 – пары, произвольная программа

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции покажет сайт Первого канала.

Состав участников

Мужчины: Петр Гуменник, Владислав Дикиджи, Арсений Димитриев, Егор Коваленко, Глеб Лутфуллин, Илья Мавлянов, Андрей Мозалев, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Дмитрий Шелковников.

Женщины: Алина Горбачева, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Ева Зубкова, Анна Ляшенко, Мария Мазур, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Алиса Цветкова.

Пары: Дарья Андреева – Александр Акимов, Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Анна Москалева – Артем Родзянов, Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев, Ева Хмелькова – Владислав Антонышев, Валерия Ходыкина – Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков, Таисия Щербинина – Артем Петров.

Танцы на льду: Алиса Абдуллина – Егор Петров, Елизавета Кириллова – Илья Карпов, Алиса Крайнюкова – Семен Нетсев, Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано, Ольга Федорова – Павел Драко, Елизавета Шичина – Павел Дрозд, Анна Щербакова – Егор Гончаров. 

Список участников юниорских соревнований можно посмотреть здесь.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
