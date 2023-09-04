Olimpbet и ХК “Динамо” ярко провели презентацию партнерства

Ранее букмекерская компания и хоккейный клуб объявили о подписании соглашения сроком на два года.

Контракт предполагает размещение логотипа Olimpbet на игровой форме динамовцев, а болельщиков ждут многочисленные розыгрыши с ценными призами и другие активности на протяжении всего сезона.

В презентации приняли участие директор по развитию Olimpbet Константин Гусев, генеральный директор ХК “Динамо” Сергей Сушко и капитан бело-голубых Андрей Миронов.

Многочисленные представители СМИ, посетившие мероприятие, активно общались со спикерами. Константин Гусев и Сергей Сушко рассказали о важности такого партнерства для компании и клуба, а Андрей Миронов пообещал, что команда на льду сделает все возможное, чтобы достичь максимальных успехов в сезоне. Контракт, как рассказал директор по развитию Olimpbet Константин Гусев, заключен таким образом, что в нем есть гарантированная фиксированная часть, а также бонусная, которая активируется при достижении определнных результатов.

Генеральный директор ХК “Динамо” Сергей Сушко отдельно отметил, что не сомневается в пролонгации договора через два года, так как к выбору партнера отнеслись максимально скрупулезно и остановились на Olimpbet не случайно.

На презентации была представлена и эксклюзивная капсульная коллекция, посвященная партнерству Olimpbet и “ХК Динамо”, созданная в коллаборации с известным российским брендом одежды SHU.

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