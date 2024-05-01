Леброн Джеймс о слухах по поводу своего будущего: «Сам пока ничего не знаю»

Леброн Джеймс отреагировал на слухи по поводу своего будущего.

Звездный форвард « » призвал не верить тому, что о нем пишут и говорят после завершения сезона для калифорнийской команды.

«Я видел и слышал много разных сообщений по поводу моего будущего. Сказал это в понедельник и повторю снова. Пока что думаю о том, как бы провести время с семьей и детьми, так что сам ничего не знаю! Ясность появится, когда поговорю с семьей и окружением. Тогда вы все узнаете. Ну а пока что тишина. С любовью», – написал 39-летний баскетболист в соцсетях.