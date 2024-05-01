Леброн Джеймс о слухах по поводу своего будущего: «Сам пока ничего не знаю»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Леброн Джеймс отреагировал на слухи по поводу своего будущего.

Звездный форвард «Лейкерс» призвал не верить тому, что о нем пишут и говорят после завершения сезона для калифорнийской команды.

«Я видел и слышал много разных сообщений по поводу моего будущего. Сказал это в понедельник и повторю снова. Пока что думаю о том, как бы провести время с семьей и детьми, так что сам ничего не знаю! Ясность появится, когда поговорю с семьей и окружением. Тогда вы все узнаете. Ну а пока что тишина. С любовью», – написал 39-летний баскетболист в соцсетях.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Вож уже все знает
0
0
0
С кем по лебронни договорился, туда и пойдет,лол
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий