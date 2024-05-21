Руди Гобер – единственный из Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков НБА, кто сыграет в финале конференций

Теги Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Баскетбол

Руди Гобер вместе с «Миннесотой» вышел в финал Западной конференции.

Французский центровой «Вулвз» – единственный из Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков НБА, кто сыграет в этом году в финале конференций.

Зарплата Гобера в сезоне-23/24 составляет 41 миллион долларов.

Стефен Карри, 51,9 миллиона ❌
Джоэл Эмбиид, 47,6 ❌
Леброн Джеймс, 47,6 ❌
Никола Йокич, 47,6 ❌
Брэдли Бил, 47,6 ❌
Кевин Дюрэнт, 46,4 ❌
Дэмиан Лиллард, 45,6 ❌
Яннис Адетокумбо, 45,6 ❌
Кавай Ленард, 45,6 ❌
Пол Джордж, 45,6 ❌
Джимми Батлер, 45,1 ❌
Клэй Томпсон, 43,2 ❌
Руди Гобер, 41 ✅
Фред Ванвлит, 40,8 ❌
Энтони Дэвис, 40,6 ❌

Гобер набирает в среднем по 12,2 очка, 10,9 подбора и 1,1 блок-шота в 10 матчах плей-офф-2024.

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20 комментариев
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Ответ DeX
главный мошенник тут Брэдли Бил, у остальных есть хотя бы финалы конфы или МВП
Как ты ловко эмбиида добавил))
+26
0
+26
главный мошенник тут Брэдли Бил, у остальных есть хотя бы финалы конфы или МВП
+13
-1
+12
Ответ DeX
главный мошенник тут Брэдли Бил, у остальных есть хотя бы финалы конфы или МВП
Самый самый это Ванвлит никогда не был звездой выиграл случайный титул в качестве 4 звезды команды.

Бил хотя бы пару раз за сезон набирал по 30 очков такие игроки почти всегда получали максималки
+7
-1
+6
Ответ ФомаМаня
Лука, Кайри, Тэйтум и Браун в этом сезоне меньше получают?
Да.
Лука 40.1
Кайри 37
Тейтум 32.6
Браун 31.8
+4
0
+4
Ответ andrushapumba
Как ты ловко эмбиида добавил))
ну по нему вопросов нет, в здоровом состоянии это одна из главных звезд лиги, доминирующая на паркете
+7
-3
+4
Лука, Кайри, Тэйтум и Браун в этом сезоне меньше получают?
+3
0
+3
И, конечно, самый переплаченный и переоценный согласно аналитикам)
+2
-1
+1
Ванвлит за сорокет - это конечно охренет.
+1
0
+1
Ответ Cash_flow
Какой еще случайный титул? Трёхи Ванвлита развернули ход финала Востока с Бакс, когда Рэпторс были на волоске от поражения. Для меня Торонто-2019 это безоговорочно сильнейший чемпион НБА за последние 5 лет, останься Кавай в той команде, они вполне могли бы повторить свой успех уже в пузыре
Они бы никогда в жизни не обыграли здоровых ГСВ, это случайный титул. Останься Кавай, ну остался бы? Где гарантии, что он был бы здоровым, не взяли бы они титул. У ЛАЛ были и центры, и Дэвис на 4, и Леброн. Если у ЛАЛ убрать Леброна, а у Торонто Кавая, то остальной состав ЛАЛ выглядит посильнее.
+1
0
+1
Ответ Dmitry Trepov
а Бил и Томпсон??
По контракту Томпсона какие вопросы? Это звезда команды бывшей династии, без которого этой бы династии не было. Бил в принципе тоже является (являлся) звездой НБА. А вот Ванливт ну это при всем к нему уважении очень прокаченный ролевик. Чей максимум на мой взгляд 28-30 лямов.
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Ответ Maturmalai
Ванвлит за сорокет - это конечно охренет.
а Бил и Томпсон??
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Ответ ФомаМаня
Лука, Кайри, Тэйтум и Браун в этом сезоне меньше получают?
В этом меньше.
Контракт Брауна стартует со следующего по-моему.
А Татум еще не переподписывался под заоблачные суммы.
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Ответ DeX
ну по нему вопросов нет, в здоровом состоянии это одна из главных звезд лиги, доминирующая на паркете
Понятно, по нему вопросов нет.

Я к твоей приписке про мвп. Кроме Била он единственный из этого списка не был в финале конфы))) а с этой припиской Бли остаётся в одиночестве)
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Ответ 2u2
А где Стэф?
С четырьмя титулами.
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Ответ 2u2
А где Стэф?
Это другое.
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Брэдли Бил и Фред Ванвлит конечно те еще пассажиры.
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"Плати меньше - живи лучше"
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А где Стэф?
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