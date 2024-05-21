Руди Гобер – единственный из Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков НБА, кто сыграет в финале конференций

Руди Гобер вместе с «Миннесотой» вышел в финал Западной конференции.

Французский центровой «Вулвз» – единственный из Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков , кто сыграет в этом году в финале конференций.

Зарплата Гобера в сезоне-23/24 составляет 41 миллион долларов.

Стефен Карри, 51,9 миллиона ❌

Джоэл Эмбиид, 47,6 ❌

Леброн Джеймс, 47,6 ❌

Никола Йокич, 47,6 ❌

Брэдли Бил, 47,6 ❌

Кевин Дюрэнт, 46,4 ❌

Дэмиан Лиллард, 45,6 ❌

Яннис Адетокумбо, 45,6 ❌

Кавай Ленард, 45,6 ❌

Пол Джордж, 45,6 ❌

Джимми Батлер, 45,1 ❌

Клэй Томпсон, 43,2 ❌

Руди Гобер, 41 ✅

Фред Ванвлит, 40,8 ❌

Энтони Дэвис, 40,6 ❌

Гобер набирает в среднем по 12,2 очка, 10,9 подбора и 1,1 блок-шота в 10 матчах плей-офф-2024.