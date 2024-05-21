Руди Гобер – единственный из Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков НБА, кто сыграет в финале конференций
Руди Гобер вместе с «Миннесотой» вышел в финал Западной конференции.
Французский центровой «Вулвз» – единственный из Топ-15 самых высокооплачиваемых игроков НБА, кто сыграет в этом году в финале конференций.
Зарплата Гобера в сезоне-23/24 составляет 41 миллион долларов.
Стефен Карри, 51,9 миллиона ❌
Джоэл Эмбиид, 47,6 ❌
Леброн Джеймс, 47,6 ❌
Никола Йокич, 47,6 ❌
Брэдли Бил, 47,6 ❌
Кевин Дюрэнт, 46,4 ❌
Дэмиан Лиллард, 45,6 ❌
Яннис Адетокумбо, 45,6 ❌
Кавай Ленард, 45,6 ❌
Пол Джордж, 45,6 ❌
Джимми Батлер, 45,1 ❌
Клэй Томпсон, 43,2 ❌
Руди Гобер, 41 ✅
Фред Ванвлит, 40,8 ❌
Энтони Дэвис, 40,6 ❌
Гобер набирает в среднем по 12,2 очка, 10,9 подбора и 1,1 блок-шота в 10 матчах плей-офф-2024.
Бил хотя бы пару раз за сезон набирал по 30 очков такие игроки почти всегда получали максималки
Лука 40.1
Кайри 37
Тейтум 32.6
Браун 31.8
Контракт Брауна стартует со следующего по-моему.
А Татум еще не переподписывался под заоблачные суммы.
Я к твоей приписке про мвп. Кроме Била он единственный из этого списка не был в финале конфы))) а с этой припиской Бли остаётся в одиночестве)