Си Джей Макколлум получил награду НБА имени Джея Уолтера Кеннеди за общественную деятельность

Теги Новый Орлеан НБА Кэрон Батлер Кайри Ирвинг Си Джей Макколлум Энтони Гилл Джарен Джексон-младший Баскетбол

Си Джей Макколлум получил индивидуальную награду НБА.

Защитник «Нового Орлеана» стал обладателем награды имени Джея Уолтера Кеннеди. Приз, названный в честь второго комиссионера лиги, ежегодно вручается Ассоциацией профессиональных баскетбольных журналистов за общественную и благотворительную деятельность.

Помимо игрока «Пеликанс» в число финалистов вошли: защитник «Далласа» Кайри Ирвинг, форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший, помощник тренера «Майами» Кэрон Батлер и форвард «Вашингтона» Энтони Гилл.

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1 комментарий
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CJ нормальный дядя, пальцы не крючит.
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