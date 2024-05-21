Си Джей Макколлум получил награду НБА имени Джея Уолтера Кеннеди за общественную деятельность
Си Джей Макколлум получил индивидуальную награду НБА.
Защитник «Нового Орлеана» стал обладателем награды имени Джея Уолтера Кеннеди. Приз, названный в честь второго комиссионера лиги, ежегодно вручается Ассоциацией профессиональных баскетбольных журналистов за общественную и благотворительную деятельность.
Помимо игрока «Пеликанс» в число финалистов вошли: защитник «Далласа» Кайри Ирвинг, форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший, помощник тренера «Майами» Кэрон Батлер и форвард «Вашингтона» Энтони Гилл.