Судья Скотт Фостер о жестах игроков с деньгами: «Вы, должно быть, шутите, если и правда так думаете»

Судья Скотт Фостер рассказал о том, как относится к жестам игроков с деньгами.

В нынешнем сезоне центрового «Миннесоты» дважды штрафовали за подобный жест.

«Я бы не сказал, что это меня оскорбляет, но это определенно влияет на меня, я это замечаю. «Вау, чувак. Серьезно?» Да ладно. Мы не такие. Вы, должно быть, шутите, если так думаете.

Этот жест стал символом неуважения или способом проявления неуважения к рефери», – считает .