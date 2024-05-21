Судья Скотт Фостер о жестах игроков с деньгами: «Вы, должно быть, шутите, если и правда так думаете»

Теги НБА судьи Руди Гобер Скотт Фостер Баскетбол

Судья Скотт Фостер рассказал о том, как относится к жестам игроков с деньгами.

В нынешнем сезоне центрового «Миннесоты» Руди Гобера дважды штрафовали за подобный жест.

«Я бы не сказал, что это меня оскорбляет, но это определенно влияет на меня, я это замечаю. «Вау, чувак. Серьезно?» Да ладно. Мы не такие. Вы, должно быть, шутите, если так думаете.

Этот жест стал символом неуважения или способом проявления неуважения к рефери», – считает Фостер.

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1 комментарий
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к сожалению, ето давно уже не шутки... постоянно наблюдать двойные/тройные/четверные/степбек стандарты в судействе и не видеть в упор ету хрень может только слепой, или НЕ ЖЕЛАЮЩИЙ их видеть в упор. За деньги не желающий...
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