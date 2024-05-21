Дрэймонд Грин о выходе «Индианы» в финал Востока: «Не буду извиняться за то, что назвал их командой регулярного чемпионата»

Дрэймонд Грин отреагировал на выход «Индианы» в финал Востока.

В апреле форвард « » выразил мнение, что «Пэйсерс» рассчитаны под регулярный чемпионат. Это команда 82, а не 16 матчей».

«Следует ли мне принести «Пэйсерс» извинения за то, что назвал их командой регулярного чемпионата? Ответ – нет. Следует отдать им должное, конечно. Но я по-прежнему считаю, что эта команда рассчитана на 82 матча. И я не воспринимал всерьез « », так что кто-то должен был оказаться в финале конференции...

Теперь их ждет « ». « » неплохо справлялась в защите против «Нью-Йорка», но сейчас все будет иначе. Совсем другой соперник, все будет иначе. Я ставлю не уверенную победу «Бостона». Джентельменский свип. Так что извинений не будет.

Они дошли до финала конференции. Кто-то должен был там оказаться. Это Восток. Кто-то же должен участвовать в этой серии. Кто-то должен дойти до нее. И все же я их поздравляю. Это клево. Но сейчас они добрались до конечной станции на своем пути», – считает .