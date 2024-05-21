Дрэймонд Грин: «Травмы не являются оправданием для «Никс». Даже не начинайте»

Теги Голден Стэйт Индиана Нью-Йорк НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Дрэймонд Грин не считает травмы оправданием для вылета «Никс» из плей-офф.

«Я не считал «Никс» одной из этих хороших команд, о чем и говорил. И все такие: «Он ненавидит «Никс», хейтер». Но нет, ничего такого на самом деле нет.

Просто я вроде как знаю, что требуется для победы, знаю, как это выглядит. И я знаю, что все будут говорить: да у них просто травмы, все повылетали. 

Когда Кей Ди получил травму, потом Клэй вылетел, никто не говорил: «Ох, эти ребята пострадали. Поэтому нам жаль «Уорриорз», мы переживаем за них». Типа, если бы не травмы, они бы победили. Никто этого не говорил.

Точно так же, как когда мы выиграли в 2015 году, никто не сказал: «Кайри получил травму во время серии. Кевин не мог играть». Так что даже не начинайте», – заявил форвард «Уорриорз».

«Никс» проводили серию с «Индианой» (3-4) без травмированных Джулиуса Рэндла, Митчелла Робинсона и Бояна Богдановича. По ходу противостояния повреждения получили О Джи Ануноби, Джош Харт и Джейлен Брансон.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡
+8
-2
+6
Какая чушь. И в 2015 и в 2019 все говорили про травмы. Это не отменяет успехов ГСВ, Торонто или Индианы, победа есть победа, но фактор травм имеет место быть. Даже я, хейтер ГСВ 2017-19, понимаю, что не будь травм, они бы делали трипит с 90% вероятностью.

Грин порой вселяет надежды на интересного эксперта, все же интеллект игровой там есть, но видно как его тянет в лагерь набросычей типа Перкинса, Пирса, Аринаса.
+5
0
+5
Ответ Van
Какая чушь. И в 2015 и в 2019 все говорили про травмы. Это не отменяет успехов ГСВ, Торонто или Индианы, победа есть победа, но фактор травм имеет место быть. Даже я, хейтер ГСВ 2017-19, понимаю, что не будь травм, они бы делали трипит с 90% вероятностью. Грин порой вселяет надежды на интересного эксперта, все же интеллект игровой там есть, но видно как его тянет в лагерь набросычей типа Перкинса, Пирса, Аринаса.
Я думаю, он просто готовится к роли мудака в студии. Грин вроде всегда адекватно высказывался за пределами площадки, а щас начал жирно набрасывать. Сценаристы уже всё подготовили
+4
0
+4
Ответ Light Yagami
Я думаю, он просто готовится к роли мудака в студии. Грин вроде всегда адекватно высказывался за пределами площадки, а щас начал жирно набрасывать. Сценаристы уже всё подготовили
К сожалению, весьма вероятно. Тоже замечаю, что речи стали меняться. Наверное, уже нашел себе пиарщиков, которые советуют создавать образ.
+2
0
+2
Грин начал себе местечко на тв подготавливать)
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий