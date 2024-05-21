Дрэймонд Грин: «Травмы не являются оправданием для «Никс». Даже не начинайте»

Дрэймонд Грин не считает травмы оправданием для вылета «Никс» из плей-офф.

«Я не считал «Никс» одной из этих хороших команд, о чем и говорил. И все такие: «Он ненавидит «Никс», хейтер». Но нет, ничего такого на самом деле нет.

Просто я вроде как знаю, что требуется для победы, знаю, как это выглядит. И я знаю, что все будут говорить: да у них просто травмы, все повылетали.

Когда Кей Ди получил травму, потом Клэй вылетел, никто не говорил: «Ох, эти ребята пострадали. Поэтому нам жаль «Уорриорз», мы переживаем за них». Типа, если бы не травмы, они бы победили. Никто этого не говорил.

Точно так же, как когда мы выиграли в 2015 году, никто не сказал: «Кайри получил травму во время серии. Кевин не мог играть». Так что даже не начинайте», – заявил форвард «Уорриорз».

«Никс» проводили серию с «Индианой» (3-4) без травмированных Джулиуса Рэндла, Митчелла Робинсона и Бояна Богдановича. По ходу противостояния повреждения получили О Джи Ануноби, Джош Харт и Джейлен Брансон.