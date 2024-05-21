Кевин Гарнетт об Энтони Эдвардсе: «Не видел настолько уверенных в себе игроков со времен Леброна, Уэйда и Мело»

Теги Леброн Джеймс Даллас Кармело Энтони Дуэйн Уэйд Миннесота Кевин Гарнетт НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Кевин Гарнетт комплиментарно отозвался об Энтони Эдвардсе.

«Он был альфой в каждой из серий, в которых участвовал. Не знаю, сможет ли он продолжить это в противостоянии с Лукой и Кайри, сохранить этот статус альфы. Но у этого парня определенно есть энергия. Приятель, я не видел настолько уверенных в себе игроков со времен Леброна, Уэйда и Мело. Это парниша полностью уверен в себе», – сказал бывший игрок НБА.

«Миннесота» Эдвардса пробилась в финал Западной конференции, где сыграет с «Далласом».

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6 комментариев
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А как же Бронни младший?
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У всех разные карьеры при этом. ГОАТ по ряду версий, звезда и суперзвезда
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Джордан Пул тоже уверенный или Вестбрук. А вот уверенный и умеющий бросать, это редкость.
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Мело каким боком к альфам?
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Ответ Лиллард унижатель!
Джордан Пул тоже уверенный или Вестбрук. А вот уверенный и умеющий бросать, это редкость.
Джордан глупый в плане выбора бросков и принятия решений , но не уверенный , это разные вещи
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