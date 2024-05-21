Кевин Гарнетт об Энтони Эдвардсе: «Не видел настолько уверенных в себе игроков со времен Леброна, Уэйда и Мело»

Кевин Гарнетт комплиментарно отозвался об Энтони Эдвардсе.

«Он был альфой в каждой из серий, в которых участвовал. Не знаю, сможет ли он продолжить это в противостоянии с Лукой и Кайри, сохранить этот статус альфы. Но у этого парня определенно есть энергия. Приятель, я не видел настолько уверенных в себе игроков со времен , и . Это парниша полностью уверен в себе», – сказал бывший игрок .

«Миннесота» Эдвардса пробилась в финал Западной конференции, где сыграет с « ».