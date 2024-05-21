Джейсон Кидд об Энтони Эдвардсе: «Один из лучших игроков в мире»

Джейсон Кидд высказал свое мнение об Энтони Эдвардсе.

« » сразится с «Миннесотой» в финале Западной конференции.

«В 22 года Энт уже зарекомендовал себя лидером. Это делает его особенным. Его талант и улыбка заразительны. У него есть все нужные качества.

Он звезда в этой лиге. Опять же, товарищи по команде доверяют ему, и они должны это делать. Ведь он является одним из лучших игроков в мире. Он создан для того, чтобы быть лидером в этой лиге, и он показывает это в плей-офф», – сказал главный тренер «Мэверикс».