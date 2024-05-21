«Зенит» объявил о запуске китайской версии официального сайта

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У «Зенита» появилась китайская версия официального сайта.

«Баскетбольный клуб «Зенит» расширяет горизонты и выходит на новые рынки. Теперь следить за новостями сине-бело-голубых можно будет на трех языках: русском, английском и китайском. Ранее наш сайт был двуязычным.

Новая версия доступна по адресу bc-zenit.com/zh и охватывает не только новостную ленту, но и все разделы клубного сайта, включая матчевую статистику, клубную историю, продукты и услуги «Зенита», а также Академию баскетбола.

На этом работа по улучшению клубных ресурсов не остановится», – говорится в сообщении санкт-петербургского клуба.

Официальный сайт «Зенита»

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