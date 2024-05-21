Джош Гидди о сложном сезоне-23/24: «У меня были причины не хотеть вылезать из постели по утрам»

Джош Гидди признался, что его сезон был осложнен небаскетбольными факторами.

В ноябре стали подозревать в связях с несовершеннолетней девушкой после утечки фотографий и видеозаписей. По итогам расследования австралийцу не предъявили обвинений.

«У меня были причины не хотеть вылезать из постели по утрам. Повезло, что вокруг меня есть люди, которые заботятся обо мне и всегда находятся рядом.

Возвращаться каждый день в команду и видеться с товарищами – это определенно помогает. Находиться в спортзале и работать – это помогает. Есть миллион вещей, но, вероятно, лишь некоторые из них действительно помогают оставаться на ходу и заглушать весь этот внешний шум», – сказал разыгрывающий «Тандер».