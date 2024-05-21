Джош Гидди о сложном сезоне-23/24: «У меня были причины не хотеть вылезать из постели по утрам»

Теги НБА Оклахома-Сити Джош Гидди Баскетбол

Джош Гидди признался, что его сезон был осложнен небаскетбольными факторами.

В ноябре Гидди стали подозревать в связях с несовершеннолетней девушкой после утечки фотографий и видеозаписей. По итогам расследования австралийцу не предъявили обвинений.

«У меня были причины не хотеть вылезать из постели по утрам. Повезло, что вокруг меня есть люди, которые заботятся обо мне и всегда находятся рядом.

Возвращаться каждый день в команду и видеться с товарищами – это определенно помогает. Находиться в спортзале и работать – это помогает. Есть миллион вещей, но, вероятно, лишь некоторые из них действительно помогают оставаться на ходу и заглушать весь этот внешний шум», – сказал разыгрывающий «Тандер».

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5 комментариев
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Норм ПГ, но Окле бы его обменять. Гидди нужен мяч чтобы эффективным...с ШГА он не совместим
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Гусары молчать!
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Такая блондинистая причина)
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Залез к школьнице в постель и не захотел вылезать.
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Ответ celtics7
Гусары молчать!
Гусары их только что во втором раунде обыграли)
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