После слов Энтони Эдвардса «Тащи свою задницу в Миннесоту» появился адрес BringYaAss.com, рекламирующий туризм в штате
Энтони Эдвардс помогает продвигать туризм в Миннесоте.
Защитник «Вулвз» пообщался с Чарльзом Баркли после выхода в финал Запада. По словам легенды НБА и телевизионного эксперта, он очень давно не бывал в Миннесоте.
Баркли: Поздравляю с победой. Наблюдать за твоей игрой – честь. Кажется, я не был в Миннесоте уже 20 лет.
Эдвардс: Тащи сюда свою задницу.
Агентство, которое продвигает туризм в Миннесоте, зарегистрировало адрес BringYaAss.com. Он отсылает к сайту агентства и рассказывает о том, почему стоит отправиться в этот штат.