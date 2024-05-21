Сергей Елевич о 7-м матче УНИКС – «Локо»: «Игра будет очень напряженная для обеих команд. Будет много борьбы»

Теги ЦСКА УНИКС Сергей Елевич Локомотив-Кубань Зенит Единая лига ВТБ Баскетбол

Сергей Елевич поделился мнением о полуфиналах Лиги ВТБ.

ЦСКА прошел «Зенит» в шести матчах, УНИКС и «Локомотив-Кубань» определят второго финалиста в решающей седьмой игре.

«Я бы сказал, что ЦСКА абсолютно заслуженно вышел в финал. Армейцы действительно очень здорово провели полуфинальную серию с «Зенитом». Мы все прекрасно это видели. И Уэйр у них после травмы вышел на очень хороший уровень.

Что касается полуфинала УНИКС – «Локомотив‑Кубань», где финалист определится в седьмом матче серии, то, надо отметить, что здесь все‑таки на результате сказывается и длинный путь в Краснодар и обратно. Просто УНИКС уступил «Локомотиву» в гостях с разницей в 30 очков. Это уж очень много для казанцев. Но сейчас точно такая же дорога будет у «Локо». Это сложно. Но краснодарцы уже больше, чем остальные, адаптированы к такому ритму.

Посмотрим, что будет в последнем матче серии. Но я уверен, что игру увидим интересную. «Локомотив» сейчас в хороших кондициях, это дает ему возможность оказывать УНИКСу серьезное сопротивление. У казанцев тоже есть свои козыри.

Игра будет очень напряженная для обеих команд. Будет много борьбы. Хорошо бы финалист определился в овертайме», – считает заслуженный тренер России.

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1 комментарий
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Так и у УНИКСа будет такая же дорога
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