«Кливленд», как ожидается, продлит контракт с Эваном Мобли на максимальных условиях
«Кливленд» этим летом предложит максимальный контракт Эвану Мобли.
Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.
В лиге также ожидают, что «Кавальерс» удастся договориться с защитником Донованом Митчеллом о продлении соглашения.
Если клуб сохранит обоих игроков, то с высокой вероятностью обменяет центрового Джарретта Аллена.
22-летний Мобли в регулярном чемпионате провел 50 матчей, набирая 15,7 очка, 9,4 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру.
Во-первых, в Эвана точно кинет такие бабки кто то другой следующим летом.
Во-вторых, там огромный потенциал, который, надеюсь, раскроет адекватный тренер, которого мы обязательно найдём
И последнее. Мобли уже один из лучших защитников лиги, в прошлом году был в первой сборной и должен был брать дпоя
По Аллену сложнее, он хороший игрок, но они друг другу мешают. Его трейд - один из лучших мувов в лиге за последние пару лет, надеюсь и тут получится золото