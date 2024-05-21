«Кливленд», как ожидается, продлит контракт с Эваном Мобли на максимальных условиях

Теги возможные переходы Кливленд НБА Донован Митчелл Джарретт Аллен Эван Мобли Марк Стейн Баскетбол

«Кливленд» этим летом предложит максимальный контракт Эвану Мобли.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

В лиге также ожидают, что «Кавальерс» удастся договориться с защитником Донованом Митчеллом о продлении соглашения.

Если клуб сохранит обоих игроков, то с высокой вероятностью обменяет центрового Джарретта Аллена.

22-летний Мобли в регулярном чемпионате провел 50 матчей, набирая 15,7 очка, 9,4 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий
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Может казаться перепилатой. Но!

Во-первых, в Эвана точно кинет такие бабки кто то другой следующим летом.
Во-вторых, там огромный потенциал, который, надеюсь, раскроет адекватный тренер, которого мы обязательно найдём
И последнее. Мобли уже один из лучших защитников лиги, в прошлом году был в первой сборной и должен был брать дпоя

По Аллену сложнее, он хороший игрок, но они друг другу мешают. Его трейд - один из лучших мувов в лиге за последние пару лет, надеюсь и тут получится золото
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