«Кливленд», как ожидается, продлит контракт с Эваном Мобли на максимальных условиях

«Кливленд» этим летом предложит максимальный контракт Эвану Мобли.

Об этом сообщает инсайдер Марк Стейн.

В лиге также ожидают, что «Кавальерс» удастся договориться с защитником о продлении соглашения.

Если клуб сохранит обоих игроков, то с высокой вероятностью обменяет центрового .

22-летний в регулярном чемпионате провел 50 матчей, набирая 15,7 очка, 9,4 подбора и 3,2 передачи в среднем за игру.