Владимир Гомельский: «Защита «Миннесоты» окажется для «Далласа» очень неприятной»

Теги Бостон Даллас Индиана Миннесота НБА Владимир Гомельский НБА плей-офф Баскетбол

Владимир Гомельский оценил расклад сил в полуфинальных парах плей-офф НБА.

В решающих серий конференций «Миннесота» встретится с «Далласом», «Бостон» – с «Индианой».

«Думаю, что защита «Миннесоты» окажется для «Далласа» очень неприятной. Единственный неравноценный размен в личной защите «Миннесоты» – это Конли против Ирвинга. Все остальные личные дуэли в пользу «волков». Для победы «Мэверикс» должны попадать трехи с процентом около 40.

Единственное в чем «Индиана» превосходит «Бостон» – это скорость перехода от защиты к нападению. Я предполагаю, что «Бостон» выиграет серию со счетом 4-2», – написал эксперт в своей конференции.

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5 комментариев
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О, "эксперт" всё разложил
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Верю в Кайри, он только разминается
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По сравнению с этим сабжем даже САС - бог баскетбольной аналитики.
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Надеюсь даллас заберет серию! Жду с нетерпением!
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Вижу Гомельского ставлю наоборот)
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