Владимир Гомельский: «Защита «Миннесоты» окажется для «Далласа» очень неприятной»
Владимир Гомельский оценил расклад сил в полуфинальных парах плей-офф НБА.
В решающих серий конференций «Миннесота» встретится с «Далласом», «Бостон» – с «Индианой».
«Думаю, что защита «Миннесоты» окажется для «Далласа» очень неприятной. Единственный неравноценный размен в личной защите «Миннесоты» – это Конли против Ирвинга. Все остальные личные дуэли в пользу «волков». Для победы «Мэверикс» должны попадать трехи с процентом около 40.
Единственное в чем «Индиана» превосходит «Бостон» – это скорость перехода от защиты к нападению. Я предполагаю, что «Бостон» выиграет серию со счетом 4-2», – написал эксперт в своей конференции.