Владимир Гомельский: «Защита «Миннесоты» окажется для «Далласа» очень неприятной»

Владимир Гомельский оценил расклад сил в полуфинальных парах плей-офф НБА.

В решающих серий конференций « » встретится с «Далласом», «Бостон» – с «Индианой».

«Думаю, что защита «Миннесоты» окажется для « » очень неприятной. Единственный неравноценный размен в личной защите «Миннесоты» – это Конли против Ирвинга. Все остальные личные дуэли в пользу «волков». Для победы «Мэверикс» должны попадать трехи с процентом около 40.

Единственное в чем « » превосходит «Бостон» – это скорость перехода от защиты к нападению. Я предполагаю, что « » выиграет серию со счетом 4-2», – написал эксперт в своей конференции.