«Нью-Йорк» в межсезонье попытается усилить состав звездным игроком
«Нью-Йорк» нацелен на приобретение звездного игрока.
В межсезонье-2024 нью-йоркский клуб попробует заполучить суперзвезду лиги за счет обмена.
«Никс» владеют всеми своими будущими пиками в первом раунде, выбором «Далласа» в первом раунде этого года и несколькими защищенными пиками от других команд.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк» будет готов «предложить практически что угодно, чтобы заполучить Девина Букера».
Не думаю, что надо все портить и пытаться заполучить Букера, работает же схема