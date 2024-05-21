«Нью-Йорк» в межсезонье попытается усилить состав звездным игроком

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Баскетбол

«Нью-Йорк» нацелен на приобретение звездного игрока.

В межсезонье-2024 нью-йоркский клуб попробует заполучить суперзвезду лиги за счет обмена.

«Никс» владеют всеми своими будущими пиками в первом раунде, выбором «Далласа» в первом раунде этого года и несколькими защищенными пиками от других команд.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк» будет готов «предложить практически что угодно, чтобы заполучить Девина Букера».

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3 комментария
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Интересно было бы посмотреть на Никс без травм, но даже с кучей игроков в лазарете, команда выглядела неплохо.

Не думаю, что надо все портить и пытаться заполучить Букера, работает же схема
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Брансон может тушить , важно Здоровье команды, глубина. Мне кажется самый топ вариант взять качественных ролевиков. Главное чтобы в Клэя большим контрактом не плюнули))
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