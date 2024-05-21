«Позвоните нам, и на медиафутболе будет так же». Кострубов об ажиотаже на Media Basket

Филилл Кострубов высказался о большой ажиотаже на Лига Ставок Media Basket.

– В каждом сезоне появляется все больше команд, все хотят попасть в турнир. Почему всех так это интересует?

– Это круто быть в движении, тусовке. Мы делаем то, что не делают другие – совмещаем шоу со спортом. Вот и все. Людям хочется быть причастными к этому. Ответ прост.

– Если брать медиафутбол, то там меньше людей ходит. На медийном баскетболе есть прямо ажиотаж, билеты скупаются очень быстро...

– Позвоните нам, и на медиафутболе будет такой же ажиотаж. Мы сделаем. Секрет – в нашей команде.

– Сколько человек в команде?

– Очень большая команда – больше 200 человек. Но есть основная команда из шести человек – столбы, которые это все делают.

– На финал приходил Дусмухаметов (креативный продюсер ТНТ – Sports)...

– Да, не просто так. Заинтересованность к проекту растет, поэтому такие люди появляются здесь, – рассказал руководитель Лиги Ставок Media Basket в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.