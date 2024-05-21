Джордж Карл: «Болельщики «Лейкерс» радуются вылету «Денвера» так, будто у них команда-претендент»

Джордж Карл отреагировал на вылет «Денвера» из плей-офф.

«Ух ты, какой провал для «Наггетс». Три домашних поражения и разгром с разницей 45 очков в одной серии!

Будет интересно посмотреть, что произойдет с ними в межсезонье.

Но, по крайней мере, они не « », чьи тролли и прихлебатели празднуют это поражение так, как будто их команда является претендентом», – написал бывший главный тренер «Наггетс» в соцсетях.

Калифорнийский клуб в этом году второй раз подряд завершил выступление в плей-офф, уступив в серии « ».