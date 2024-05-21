Джордж Карл: «Болельщики «Лейкерс» радуются вылету «Денвера» так, будто у них команда-претендент»

Теги Денвер Джордж Карл Лейкерс Миннесота НБА НБА плей-офф Баскетбол

Джордж Карл отреагировал на вылет «Денвера» из плей-офф.

«Ух ты, какой провал для «Наггетс». Три домашних поражения и разгром с разницей 45 очков в одной серии!

Будет интересно посмотреть, что произойдет с ними в межсезонье.

Но, по крайней мере, они не «Лейкерс», чьи тролли и прихлебатели празднуют это поражение так, как будто их команда является претендентом», – написал бывший главный тренер «Наггетс» в соцсетях.

Калифорнийский клуб в этом году второй раз подряд завершил выступление в плей-офф, уступив в серии «Денверу».

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8 комментариев
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Джордж Карл в твиттере это стендап шоу))
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За то ЛАЛ чемпионы внутрисезонного турика)
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Радуются потому что тренер Нагетсов позволял себе некорректные и насмешливые высказывания в адрес озерников в прошлом году.
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Ответ Loh Primorskiy
Джордж Карл в твиттере это стендап шоу))
Джордж Карлин получается
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