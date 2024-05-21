У «Никс» могут возникнуть трудности с продлением Хартенштайна. Клуб может предложить ему 16,2 млн за сезон

Теги возможные переходы Нью-Йорк НБА Айзейя Хартенштайн Баскетбол

У «Никс» могут возникнуть трудности с продлением Айзеи Хартенштайна.

«Нью-Йорк» в 2022 году заключил с центровым 2-летнее соглашение, в результате чего обладает лишь ранними правами Берда на игрока. Это ограничивает клуб при продлении контракта – «Никс» могут предложить Хартенштайну сделку, начиная со 175% от его предыдущей зарплаты, или около 16,2 миллиона долларов в следующем сезоне.

Эксперты не уверены, что этого будет достаточно для продления контракта.

26-летний Хартенштайн в 75 матчах регулярного чемпионата набирал 7,8 очка и 8,3 подбора в среднем за игру.

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3 комментария
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От стоит этих денег и нужен команде. Надо предлагать, если получит больше где-то еще, сказать ему искреннее спасибо и пожелать успехов.
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Это как раз и есть его оклад. Да играл много, но из-за травмы Митчелла Робинсона. Робинсон, может и не такой боец, но щиты в нападении и защите чистит лучше, да и в целом более вариативен. Плюс Джереки Симс совсем нулевой, поэтому Айзейя и играл так много.
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+2
Ответ Edward21
Это как раз и есть его оклад. Да играл много, но из-за травмы Митчелла Робинсона. Робинсон, может и не такой боец, но щиты в нападении и защите чистит лучше, да и в целом более вариативен. Плюс Джереки Симс совсем нулевой, поэтому Айзейя и играл так много.
робинсон потерял место в старте уже. если продлят, хартенштаайн будет в старте в следующем году
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