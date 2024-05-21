У «Никс» могут возникнуть трудности с продлением Хартенштайна. Клуб может предложить ему 16,2 млн за сезон

У «Никс» могут возникнуть трудности с продлением Айзеи Хартенштайна.

« » в 2022 году заключил с центровым 2-летнее соглашение, в результате чего обладает лишь ранними правами Берда на игрока. Это ограничивает клуб при продлении контракта – «Никс» могут предложить сделку, начиная со 175% от его предыдущей зарплаты, или около 16,2 миллиона долларов в следующем сезоне.

Эксперты не уверены, что этого будет достаточно для продления контракта.

26-летний Хартенштайн в 75 матчах регулярного чемпионата набирал 7,8 очка и 8,3 подбора в среднем за игру.