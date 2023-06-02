«Торонто» – последняя команда НБА, которая еще не определилась с новым главным тренером

« » – единственная команда НБА, которая еще не нашла нового главного тренера.

в апреле покинул пост тренера канадской команды, в новом сезоне он будет руководить «Филадельфией».

перешел во фронт-офис « », а занял его должность, заключив самый большой тренерский контракт в истории – 6 лет и 76,5 млн.

стал новым главным тренером « », а Эдриан Гриффин – « ».

Име Удока будет руководить « » после увольнения Стивена Сайласа, который, как сообщалось, может войти в штаб Джо Маззуллы в « ».

Согласно имеющейся информации, Серджо Скариоло и Стив Нэш – фавориты на должность главного тренера «Рэпторс».

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