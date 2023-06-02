«Торонто» – последняя команда НБА, которая еще не определилась с новым главным тренером

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«Торонто» – единственная команда НБА, которая еще не нашла нового главного тренера.

Ник Нерс в апреле покинул пост тренера канадской команды, в новом сезоне он будет руководить «Филадельфией».

Дуэйн Кейси перешел во фронт-офис «Детройта», а Монти Уильямс занял его должность, заключив самый большой тренерский контракт в истории – 6 лет и 76,5 млн.

Фрэнк Вогель стал новым главным тренером «Финикса», а Эдриан Гриффин «Милуоки».

Име Удока будет руководить «Хьюстоном» после увольнения Стивена Сайласа, который, как сообщалось, может войти в штаб Джо Маззуллы в «Бостоне».

Согласно имеющейся информации, Серджо Скариоло и Стив Нэш – фавориты на должность главного тренера «Рэпторс».

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2 комментария

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Канал 4еlove4inы YT
Камонлетсгоу на связи?
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Stephan Carrypenko
Неш соккером решил продолжить заниматься ₽))
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