Центровой «Далласа» Мусса Сиссе поднял на ноги арену «Миннесоты», подарив болельщикам бесплатный куриный сэндвич смазанными штрафными
Мусса Сиссе обрадовал фанатов «Вулвс» бесплатной едой, смазав штрафные
В гостевом матче против «Центровой «Далласа» Мусса Сиссе дважды промахнулся с линии штрафного броска, чем обрадовал зрителей.
«Миннесота» совместно с сетью ресторанов Chick-fil-A запустила акцию, в рамках которой болельщики получают бесплатный куриный сэндвич, если игрок команды соперника промахивается двумя штрафными бросками подряд в четвертой четверти домашнего матча.
Встреча закончилась разгромной победой «Тимбервулвс» – 120:96.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал House of Highlights
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости