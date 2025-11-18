Центровой «Далласа» Мусса Сиссе поднял на ноги арену «Миннесоты», подарив болельщикам бесплатный куриный сэндвич смазанными штрафными

Мусса Сиссе обрадовал фанатов «Вулвс» бесплатной едой, смазав штрафные

В гостевом матче против «Центровой «Далласа » Мусса Сиссе дважды промахнулся с линии штрафного броска, чем обрадовал зрителей.

«Миннесота » совместно с сетью ресторанов Chick-fil-A запустила акцию, в рамках которой болельщики получают бесплатный куриный сэндвич, если игрок команды соперника промахивается двумя штрафными бросками подряд в четвертой четверти домашнего матча.

Встреча закончилась разгромной победой «Тимбервулвс» – 120:96.