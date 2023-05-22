«Бостон» интересуется Фрэнком Вогелем и Стивеном Сайласом в качестве ассистентов главного тренера

Теги Бостон Дэймон Стаудемайр Майами Име Удока НБА НБА плей-офф Стивен Сайлас Фрэнк Вогель Уилл Харди Баскетбол

«Бостон» заинтересован в заключении соглашений с Фрэнком Вогелем и Стивеном Сайласом в качестве ассистентов главного тренера, передает инсайдер Марк Стейн.

«Не стоит забывать, что «Селтикс», вышедшие в финал НБА в прошлом сезоне, потеряли не только Име Удоку и ту бесспорно заряжающую атмосферу, которую он привносил в команду. Они потеряли Уилла Харди (ныне главный тренер «Юты»), а также Дэймона Стаудемайра (покинул «Бостон» ради работы главным тренером Технологического института Джорджии в марте).

Поэтому неудивительно, что еще до начала серии с «Майами» ходили слухи, что «Селтикс» заинтересованы в том, чтобы нанять Фрэнка Вогеля и Стивена Сайласа в качестве ассистентов главного тренера», – пишет инсайдер в своем блоге.

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8 комментариев

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mqh9pzrxgf
Ответ Денис Золотов
46 летний Вогель ассистентом 36 летнего Мазиллы. Тандем на века
Ну сравнивать возраст глупо, если бы речь шла об опыте это другое) вот мазулла если не вылетит из лиги, к 50 будет иметь 15 летний опыт, а так вспомни кто был ассистентом у Нэша)))
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Stephan Carrypenko
«Ассистентом»)
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Денис Золотов
46 летний Вогель ассистентом 36 летнего Мазиллы. Тандем на века
+2
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Tim Timson
Ассистент у них есть, вернее был. Маззула.. Фогеля очень хороши бы дополнил. Но теперь...)
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ГРУПА ЗИСК
как-то тупо искать ассистентов тому кому уволить бы следовало
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hodor 12
Ни хо - хо себе, ху - ху.. Если Вогеля они хотят лишь ассистентом, то кто же будет главным тренером..??... Адам Сильвер что ли....
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Tim Timson
Ответ ГРУПА ЗИСК
как-то тупо искать ассистентов тому кому уволить бы следовало
два года ставить новичков и два года их подряд увольнять. в лиге так не принято и люди запомнят. а тут типо дали шанс, ну и уволят через 5 игр старта, заменив ассистентом)
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Alexander92
Ответ ГРУПА ЗИСК
как-то тупо искать ассистентов тому кому уволить бы следовало
По моему Маззулла ничем не хуже Нэша, а сколько Стив продержался в Нетс и до сих пор есть люди, которые не считают его физруком. В отличие от Стива я могу представить Джо в качестве ассистента тренера команды, которая за что-то борется.
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