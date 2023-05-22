«Бостон» интересуется Фрэнком Вогелем и Стивеном Сайласом в качестве ассистентов главного тренера

«Бостон» заинтересован в заключении соглашений с и в качестве ассистентов главного тренера, передает инсайдер Марк Стейн.

«Не стоит забывать, что «Селтикс», вышедшие в финал в прошлом сезоне, потеряли не только и ту бесспорно заряжающую атмосферу, которую он привносил в команду. Они потеряли Уилла Харди (ныне главный тренер «Юты»), а также Дэймона Стаудемайра (покинул « » ради работы главным тренером Технологического института Джорджии в марте).

Поэтому неудивительно, что еще до начала серии с «Майами» ходили слухи, что «Селтикс» заинтересованы в том, чтобы нанять Фрэнка Вогеля и Стивена Сайласа в качестве ассистентов главного тренера», – пишет инсайдер в своем блоге.

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