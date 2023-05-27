Эдриан Гриффин – новый главный тренер «Милуоки»

Теги Эдриан Гриффин Милуоки Торонто НБА Баскетбол

«Милуоки» планирует нанять ассистента «Торонто» Эдриана Гриффина в качестве следующего главного тренера команды, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Стороны согласовывают финансовые условия контракта. Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшее время.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, «Бакс» выбирали между Гриффином и ассистентом «Голден Стэйт» Кенни Эткинсоном.

Для 48-летнего специалиста это будет первый опыт работы главным тренером.

Завершив 13-летнюю спортивную карьеру в 2008 году, Гриффин присоединился к «Бакс» в качестве ассистента главного тренера. После этого он поработал в тренерских штабах «Чикаго» (2010-15), «Орландо» (2015–16), «Оклахомы» (2016–18) и «Торонто» (2018-23). В 2019-м Гриффин стал чемпионом НБА в качестве ассистента «Рэпторс».

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11 комментариев

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andrushapumba
фейспалм
+4
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Jazzzz
Дорогу молодым!
Хватит Дока катать
+2
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Abdulla
Ответ Jazzzz
Дорогу молодым! Хватит Дока катать
Вот тут поддержу.
Наверняка полно крутых спецов, о которых публика не знает.
+2
0
+2
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Jazzzz
Ответ Abdulla
Вот тут поддержу. Наверняка полно крутых спецов, о которых публика не знает.
Главное, чтобы потом белую женщину из руководства к стулу не привязывал))
Секрет тренерского долголетия
+1
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Sonder
Яннис сработал. Ну, посмотрим
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Максим Макеев
- милуоки
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Руслан Султанов
Услышим от фрика в следующем году очередную речь про Джордана или для разнообразия ЛеБрона приплетет!
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Антон Патракеев
Лучше бы Симпсона взяли
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Insamo217
кто?
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cruyff14@bk.ru
Неужели звезды настолько не хотят работать с авторитентными тренерами? Бад не супер звезда, но он вытащил довольно средние, если не сказать бюджетные команды в топ 1 . Атланта и Милуоки.
С другой строны никто из новичков в контенлерах не провалился. Кроме мазулы, ну и то не факт
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dato akhaladze
Ответ andrushapumba
фейспалм
Вообще многие поклонники Рапторз очень тепло о нём отзывались считая его не меньшей потерей чем Нерса, который кстати выиграл чемп в качестве тренера дебютанта, так что поглядим.
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