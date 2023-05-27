Эдриан Гриффин – новый главный тренер «Милуоки»

« » планирует нанять ассистента « » Эдриана Гриффина в качестве следующего главного тренера команды, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Стороны согласовывают финансовые условия контракта. Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшее время.

По информации инсайдера Шэмса Чарании, «Бакс» выбирали между Гриффином и ассистентом «Голден Стэйт» Кенни Эткинсоном.

Для 48-летнего специалиста это будет первый опыт работы главным тренером.

Завершив 13-летнюю спортивную карьеру в 2008 году, Гриффин присоединился к «Бакс» в качестве ассистента главного тренера. После этого он поработал в тренерских штабах «Чикаго» (2010-15), «Орландо» (2015–16), «Оклахомы» (2016–18) и «Торонто» (2018-23). В 2019-м Гриффин стал чемпионом в качестве ассистента «Рэпторс».

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