Стали известны подробности дела Патрика Беверли: его обвиняют в том, что он душил сестру и ударил ее кулаком в глаз

Экс-игрок НБА арестован за нападение на свою сестру.

Экс-игрок Патрик Беверли был арестован в Техасе в прошлую пятницу после обвинений в насилии над сестрой.

Как сообщает TMZ со ссылкой на материалы дела, 14 ноября после того, как сестра Беверли поздно вернулась домой после встречи с парнем, он схватил ее за шею, поднял и прижал к стене, а затем ударил кулаком в левый глаз.

Врачи зафиксировали видимые травмы – следы удушения на шее и кровоизлияния на белках глаз. Во время инцидента Беверли якобы сделал угрожающий комментарий. Позвонивший в полицию парень сестры инициировал вмешательство властей.

Беверли был помещен в тюрьму округа Форт-Бенд. Ему предъявили обвинение в нападении на члена семьи с препятствием дыханию, что квалифицируется как преступление третьей степени. Размер залога составил 40 000 долларов, которые он внес для освобождения.

В социальных сетях Беверли написал: «Пожалуйста, не верьте всему, что видите в интернете. Надеюсь, все в порядке». Своей официальной позиции через адвокатов игрок пока не публиковал.