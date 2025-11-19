  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Еврокубок. «Будучность» разгромила «Ульм», «Шленск» взял верх над «Бахчешехиром» и другие результаты
Еврокубок. «Будучность» разгромила «Ульм», «Шленск» взял верх над «Бахчешехиром» и другие результаты

Сегодня прошли пять матчей регулярного сезона Еврокубка.

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Бахчешехир Турция – 6-2, Хапоэль Иерусалим Израиль – 6-2, Цедевита-Олимпия Словения – 5-2, Клуж Румыния – 4-4, Арис Греция – 4-4, Шленск Польша – 4-4, Венеция Италия – 3-4, Манреса Испания – 3-4, Нептунас Литва – 3-5, Гамбург Германия – 0-7.

Группа B

Положение команд: Бурк Франция – 6-1, Будучность Черногория – 6-2, Бешикташ Турция – 5-2, Тюрк Телеком Турция – 5-2, Ульм Германия – 4-4, Лондон Лайонс Великобритания – 3-4, Хемниц Германия – 3-5, Тренто Италия – 3-5, Паниониос Греция – 1-6, Литкабелис Литва – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

