Запасные «Чикаго» (66) превзошли скамейку «Денвера» (9) на 57 очков
Сегодня «Буллс» в близкой концовке одержали верх над «Наггетс» (130:127), что стало возможным во многом благодаря усилиям запасных игроков «Чикаго».
Скамейка «Буллс» суммарно набрала 66 очков, включая 21 очко защитника Айо Досунму, 16 очков форварда Джейлена Смита и 15 очков защитника Джевона Картера.
Запасные «Наггетс» ответили всего 9 очками, 4 из которых набрал защитник Тим Хардуэй-младший.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
