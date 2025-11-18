5

Запасные «Чикаго» (66) превзошли скамейку «Денвера» (9) на 57 очков

Сегодня «Буллс» в близкой концовке одержали верх над «Наггетс» (130:127), что стало возможным во многом благодаря усилиям запасных игроков «Чикаго».

Скамейка «Буллс» суммарно набрала 66 очков, включая 21 очко защитника Айо Досунму, 16 очков форварда Джейлена Смита и 15 очков защитника Джевона Картера.

Запасные «Наггетс» ответили всего 9 очками, 4 из которых набрал защитник Тим Хардуэй-младший.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
