Ник Нерс о дебютной в сезоне игре Пола Джорджа: «Неплохо»

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс охарактеризовал выступление звездного форварда Пола Джорджа, который впервые в сезоне вышел на паркет во встрече с «Клипперс».

«Неплохо. Думаю, его броски немного выпадали из ритма, но он проделал отличную работу на нашем щите, начинал атаки после подборов. Так что, в целом, довольно хорошо», – сказал Нерс.

Пол Джордж пропустил начало сезона, восстанавливаясь после операции на левом колене.

35-летний форвард набрал 9 очков, 7 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота при 2/9 с игры за 21 минуту в стартовой пятерке.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Ника Нерса
