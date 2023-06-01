Монти Уильямс подписал контракт с «Детройтом» – 78,5 млн на 6 лет

Монти Уильямс согласовал шестилетний контракт с « » на сумму 78,5 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Это крупнейший тренерский контракт в истории .

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания передает, что с учетом различных бонусов и опций команды контракт может достигать 100 млн на 8 лет.

, лучший тренер НБА 2022 года, был уволен из « » после поражения от «Денвера» во втором раунде плей-офф.

После увольнения 51-летний специалист сообщил всем клубам, включая «Пистонс», что собирается сделать перерыв на год.

«Денвер» vs «Майами» – кто станет чемпионом НБА?

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам