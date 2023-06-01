Монти Уильямс подписал контракт с «Детройтом» – 78,5 млн на 6 лет

Теги Детройт Финикс НБА Монти Уильямс Эдриан Воджнаровски Шэмс Чарания Баскетбол

Монти Уильямс согласовал шестилетний контракт с «Детройтом» на сумму 78,5 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Это крупнейший тренерский контракт в истории НБА.

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания передает, что с учетом различных бонусов и опций команды контракт может достигать 100 млн на 8 лет.

Монти Уильямс, лучший тренер НБА 2022 года, был уволен из «Финикса» после поражения от «Денвера» во втором раунде плей-офф.

После увольнения 51-летний специалист сообщил всем клубам, включая «Пистонс», что собирается сделать перерыв на год.

«Денвер» vs «Майами» – кто станет чемпионом НБА?

MVP Востока едва не перехватил какой-то Калеб Мартин. Он вырос в расистском захолустье, а в «Хит» попал благодаря рэперу J Cole

Весь этот кошмар «Бостон» устроил себе сам

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vufer
При всём уважении к Монти - это дофига.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Light Yagami
Понятно, что взяли с прицелом на развитие молодых. Но, пистанз это не санз, где были Букер, Бриджэз и прочие, которые уже в баббле превратились в реальную силу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Light Yagami
Ответ vufer
При всём уважении к Монти - это дофига.
Зато можно порадоваться за мужика.) Главное, чтоб синдром самозванца не поймал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий