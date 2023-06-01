Монти Уильямс подписал контракт с «Детройтом» – 78,5 млн на 6 лет
Монти Уильямс согласовал шестилетний контракт с «Детройтом» на сумму 78,5 миллионов долларов, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Это крупнейший тренерский контракт в истории НБА.
Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания передает, что с учетом различных бонусов и опций команды контракт может достигать 100 млн на 8 лет.
Монти Уильямс, лучший тренер НБА 2022 года, был уволен из «Финикса» после поражения от «Денвера» во втором раунде плей-офф.
После увольнения 51-летний специалист сообщил всем клубам, включая «Пистонс», что собирается сделать перерыв на год.
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