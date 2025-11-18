Д’Анджело Расселл простучал мячом 21 секунду и скинул его партнеру за 3 секунды до конца владения
Д’Анджело Расселл продемонстрировал навыки разыгрывающего.
В одном из эпизодов матча против «Миннесоты» разыгрывающий «Далласа» Д’Анджело Расселл провел всю атаку с мячом, а затем скинул его форварду Наджи Маршаллу, когда на счетчике оставалось всего 3 секунды. Владение закончилось промахом Маршалла из-за дуги.
«Даллас» разгромно проиграл встречу (96:120), Расселл отметился 8 очками (4 из 11 с игры), 2 подборами и 4 передачами при 4 потерях за 22 минуты на паркете.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница No Context NBA в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости