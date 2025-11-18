Паскаль Сиакам о провальном старте «Индианы»: «Травмы – не оправдание. Мы обязаны бороться»

Паскаль Сиакам призвал партнеров не опускать руки, несмотря на неудачный старт.

«Индиана » начала сезон с результатом 1–12 – это худший старт для финалиста предыдущего сезона с 1974 года . Несмотря на потерю ряда игроков, форвард «Пэйсерс» Паскаль Сиакам считает, что нельзя списывать все неудачи на травмы.

«Мы играем в НБА , лучшей лиге мира. Тут мало просто выйти на площадку: каждый вечер ты обязан выкладываться на полную и стремиться стать лучшей версией себя. Есть тысячи и миллионы людей, которые мечтают оказаться на нашем месте. Так что оправданий нет.

Очевидно, нам сейчас тяжело. Практически каждый день кто-то вылетает. Ребята оказываются в ролях, к которым не подготовлены. Но мы не можем использовать это как оправдание и выходить с настроем «что будет – то будет». Это должно иметь значение. Мы обязаны бороться», – заявил Сиакам в интервью The Indianapolis Star.