Ник Нерс покинул пост главного тренера «Торонто»
Ник Нерс покинул пост главного тренера «Торонто», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
В свой дебютный сезон в качестве главного тренера канадской команды 55-летний специалист стал чемпионом НБА (2018/19). В следующем сезоне он получил награду лучшего тренера регулярки-2019/20.
Генеральный менеджер команды Масаи Уджири поблагодарил Нерса за «вклад в важнейшие достижения организации». «Для нас это возможность перезагрузиться и разобраться с составом, который сможет добиться следующего чемпионства», – говорится в завявлении Уджири.
Име Удока является основным кандидатом для «Рэпторс», передает ESPN.
Нерс, в свою очередь, становится главной целью «Хьюстона» на текущее межсезонье.
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И все физруки. Если читать, все около НБА паблики.
Ну это обычно...