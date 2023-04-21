Ник Нерс покинул пост главного тренера «Торонто»

покинул пост главного тренера « », сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В свой дебютный сезон в качестве главного тренера канадской команды 55-летний специалист стал чемпионом (2018/19). В следующем сезоне он получил награду лучшего тренера регулярки-2019/20.

Генеральный менеджер команды поблагодарил Нерса за «вклад в важнейшие достижения организации». «Для нас это возможность перезагрузиться и разобраться с составом, который сможет добиться следующего чемпионства», – говорится в завявлении Уджири.

является основным кандидатом для «Рэпторс», передает ESPN.

Нерс, в свою очередь, становится главной целью « » на текущее межсезонье.

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