Ник Нерс покинул пост главного тренера «Торонто»

Теги Хьюстон Име Удока Торонто НБА Масаи Уджири Ник Нерс Баскетбол

Ник Нерс покинул пост главного тренера «Торонто», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

В свой дебютный сезон в качестве главного тренера канадской команды 55-летний специалист стал чемпионом НБА (2018/19). В следующем сезоне он получил награду лучшего тренера регулярки-2019/20.

Генеральный менеджер команды Масаи Уджири поблагодарил Нерса за «вклад в важнейшие достижения организации». «Для нас это возможность перезагрузиться и разобраться с составом, который сможет добиться следующего чемпионства», – говорится в завявлении Уджири.

Име Удока является основным кандидатом для «Рэпторс», передает ESPN.

Нерс, в свою очередь, становится главной целью «Хьюстона» на текущее межсезонье.

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20 комментариев

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Cosstigan
Нерс хороший тренер, но команда изжила себя уже, все таки в чемпионском сезоне все карты сошлись и ростер был крутой и все лидеры на пике...и фактор Кавая
+20
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andrushapumba
Тренер чемпион!
+12
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Здоровье Энтони Дэвиса
Это была славная охота!
+9
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Иван Бойченко
Ответ Cubs-V
На рынке СА, тренеров, будет больше, чем звезд. И все физруки. Если читать, все около НБА паблики. Ну это обычно...
Еще запятые имеются?
+11
-2
+9
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Каменский-Массив Крым
Ответ Cosstigan
Нерс хороший тренер, но команда изжила себя уже, все таки в чемпионском сезоне все карты сошлись и ростер был крутой и все лидеры на пике...и фактор Кавая
Дело даже не в нём, а в его помощнике, имя которого Серджо Скариоло,- вот , возможно, ключ к успеху. Как только его не стало в команде, а это был 2021 год,- команда сникла...
+6
0
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Алексей Зиновьев
Теперь за Удоку вместе с Хьюстоном бороться будут, видимо
+5
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Evgeniy 72
Выходит, что Торонто потеряли пик первого раунда, и два пика второго за Пелтля, но Нерса удержать не смогли. Распродажа при этом остаётся очень вероятным исходом, и тогда зачем Удоке идти в Рэпторс, ну если его вообще разбанили.
Как то неловко выходит, что Бруклину, тогда ещё со звёздами - запретили (неофициально) подписывать Удоку, а вот остальные могут
+3
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Birdman NBA
Убрать бы Кидда и взять Нëрса, эх мечты мечты
+3
-1
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Cosstigan
Ответ Ужратый Гусениц
скорее там были факторы, что игроки ГСВ поломались В последние 2 сезона показал себя как крайне посредственный тренер, гоняя ограниченный состав по 35 минут
бесспорно, что у Гсв проблемы были, но последние сезоны у Нерса задняя линия очень слабая , пикового Лаури с чемпионского сезона и Пауэлла , не сравнить с Ванвлитом и Гари Трентом, на подмене Флинн с такой задней линией и Яннису тяжко было б...
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Evgeniy 72
Кстати Вон здорово проявил себя в Нетс, но под состав после обменов Удока просто идеален, мог бы случиться Детройт 2004.
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Rodbert
Дайте ему норм состав и он проявит себя. Уже проявил, но ведь надо же найти козла отпущения, вот и нашли.
+1
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Cosstigan
Нерс хороший тренер, но команда изжила себя уже, все таки в чемпионском сезоне все карты сошлись и ростер был крутой и все лидеры на пике...и фактор Кавая
+1
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Денис Денис
Ответ Birdman NBA
Убрать бы Кидда и взять Нëрса, эх мечты мечты
или Удоку пригласить
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scorp19
Перестройка.
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Cubs-V
На рынке СА, тренеров, будет больше, чем звезд.
И все физруки. Если читать, все около НБА паблики.
Ну это обычно...
+2
-2
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Evgeniy 72
Ответ Каменский-Массив Крым
Дело даже не в нём, а в его помощнике, имя которого Серджо Скариоло,- вот , возможно, ключ к успеху. Как только его не стало в команде, а это был 2021 год,- команда сникла...
А другие факторы после ухода Скариоло не учитываются? То, что Рэпторс из за ковида сильнее всех страдали, забыл? Домашние игры проводились в Тампе.
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Амен
Ответ Evgeniy 72
Выходит, что Торонто потеряли пик первого раунда, и два пика второго за Пелтля, но Нерса удержать не смогли. Распродажа при этом остаётся очень вероятным исходом, и тогда зачем Удоке идти в Рэпторс, ну если его вообще разбанили. Как то неловко выходит, что Бруклину, тогда ещё со звёздами - запретили (неофициально) подписывать Удоку, а вот остальные могут
За истекающего Пелтля. Которого, если уходить в перестройку, продлевать теперь нет смысла
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Evgeniy 72
Ответ Birdman NBA
Убрать бы Кидда и взять Нëрса, эх мечты мечты
Почему мечты, тренер конечно может отказаться, но ведь не ради Хьюстона.
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