Норман Пауэлл о победе над «Никс»: «Такое защитное мышление у нас и должно быть – делать каждый этап атаки для соперника как можно сложнее»

Норман Пауэлл объяснил, как «Майами» нейтрализовал снайперов «Никс».

Защитник «Майами » Норман Пауэлл , ставший самым результативным игроком «Хит» в победном матче с «Нью-Йорком » (115:113), раскрыл детали защитного плана команды.

«Акцент был на том, чтобы выигрывать «клозауты». Этот аспект крайне важен, особенно когда на площадке такие снайперы, как: Шэмет, Кларксон и Макбрайд. Так что смысл был в том, чтобы выиграть эти дуэли, быть на шаг ближе, заставлять их вести мяч, вместо того чтобы они могли спокойно готовить бросок.

«Никс» все равно выполнили 36 трехочковых бросков. Они хорошо поработали. Но, я считаю, 25% реализации – это хороший показатель для нас. Мы усложнили им жизнь. Такое защитное мышление у нас и должно быть – делать каждый этап атаки для соперника как можно сложнее. Я думаю, мы проделали отличную работу, навязывая свою волю в защите», – сказал Пауэлл.