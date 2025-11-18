Антон Юдин: «Уралмаш» – серьезный соперник. Для победы нам нужно будет остановить их лидеров и дисциплинированно сыграть на подборах»

Главный тренер «Локо» Антон Юдин рассказал о ключах к победе над «Уралмашем».

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин перед выездной игрой против «Уралмаша » дал оценку сильным сторонам соперника и обозначил задачи своей команды на предстоящий матч.

«Уралмаш» – серьезный соперник. У них много опций в атаке: команда славится своими трехочковыми; против «Енисея» много очков в быстрых переходах набрал Гарретт Невельс ; с возвращением Октавиуса Эллиса у них появился еще один игрок, активно действующий в посте.

Для победы нам нужно будет остановить лидеров соперника, дисциплинированно сыграть на побдорах, поскольку «Уралмаш» часто использует высокорослую пятерку, и самим не упускать шансы атаковать слабые места, которые у соперника есть», – сказал Юдин.

В первом круге регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань » уступил «Уралмашу» со счетом 85:86.