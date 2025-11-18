«Юта» не рассматривает обмен Лаури Маркканена, несмотря на высокий спрос (Мэтт Мур)

«Юта» не собирается обменивать Маркканена, несмотря на интерес других клубов.

Форвард «Юты» Лаури Маркканен находится в поле зрения других клубов, но руководство команды не планирует обсуждать его обмен, сообщает журналист Мэтт Мур (FanSided). Любые возможные сделки, по словам Мура, скорее состоятся неожиданно – без длительных переговоров.

28‑летний Лаури Маркканен находится на первом году своего четырехлетнего контракта стоимостью 195,9 млн долларов. В стартовых 13 матчах сезона он демонстрирует впечатляющую статистику: в среднем 30,6 очка, 6,2 подбора и 2,1 передачи за игру. При этом «Юта» с результатом 5-8 находится в зоне плей-ин.