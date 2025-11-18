  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Олимпиакос» ведет переговоры с Малакаем Флинном, при этом Мело Тримбл рассматривается как запасной вариант
0

«Олимпиакос» ведет переговоры с Малакаем Флинном, при этом Мело Тримбл рассматривается как запасной вариант

«Олимпиакос» изучает рынок в поисках усиления на позицию разыгрывающего.

«Олимпиакос» активно изучает рынок в поисках усиления позиции разыгрывающего после травмы Кинана Эванса. Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, у греческого клуба есть несколько приоритетных кандидатов, но переговоры складываются непросто.

Главной целью остается Мэлакай Флинн, однако его переход осложняется позицией «Бахчешехира» – турецкий клуб не хочет отпускать игрока и затягивает процесс. Альтернативным вариантом считается Мело Тримбл из ЦСКА, о чем также сообщил греческий журналист Михалис Стефану.

При этом «Олимпиакос» не намерен слишком долго ждать и хочет закрыть вопрос с разыгрывающим в ближайшее время.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
logoОлимпиакос
logoЦСКА
logoБахчешехир
Мело Тримбл
logoЕвролига
возможные переходы
logoчемпионат Греции
logoМалакай Флинн
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Греции. «Панатинаикос» взял верх над «Арисом», «Олимпиакос» на выезде разгромил «Промитеас»
16 ноября, 18:30
Георгиос Барцокас о замене Кинана Эванса: «Нам нужен не просто баскетболист, а игрок уровня плей-офф Евролиги»
16 ноября, 18:01
«Олимпиакос» интересуется Малакаем Флинном и Джаредом Харпером
15 ноября, 13:30
Главные новости
Тим Макмэн: «Кайри Ирвинг показывает отличный прогресс в восстановлении, однако его возвращение остается под вопросом по другим причинам»
38 минут назад
Евролига. «Виллербан» принимает «Монако»
59 минут назадLive
Стефен Карри пропустит матч с «Майами» из-за травмы голеностопа
сегодня, 18:54
Единая лига ВТБ. 49 очков Рейнольдса и Бингэма помогли УНИКСу обыграть «Енисей», МБА-МАИ выиграл у «Автодора»
сегодня, 18:33
Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел сохранил 1-ю строчку, Коллин Мюррэй-Бойлс ворвался в Топ-10
сегодня, 18:31
«Европейский баскетбол растет быстрее футбола, но при этом не осознает свою реальную ценность». Джордж Айвазоглу объяснил причины запуска европейского проекта НБА
сегодня, 18:10
Дрэймонд Грин о Седрике Кауарде: «Он может стать новым Каваем Ленардом»
сегодня, 17:27
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Майами», «Кливленд» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 17:01
Кендрик Перкинс о Зайоне Уильямсоне: «Он убийца культуры и убийца организации»
сегодня, 16:45
Беннедикт Матурин о неудачном старте «Индианы»: «Если бы у нас был результат 1-57, я бы сказал, что все плохо, но у нас 1-13»
сегодня, 16:01
Ко всем новостям
Последние новости
Йовица Арсич после матча с УНИКСом: «Остановить Рейнольдса и Бингэма было невозможно – сегодня они доминировали»
5 минут назад
Велимир Перасович: «Си Джей Брайс получил травму и, вероятно, пропустит несколько месяцев»
18 минут назад
Еврокубок. «Тюрк Телеком» уступил «Бешикташу», «Лондон Лайонс» играют с «Бурком» и другие матчи
29 минут назадLive
Миленко Богичевич о проблемах «Автодора» с травмами: «Психологически непросто тренироваться, когда постоянно кто-то вылетает»
сегодня, 19:21
Василий Карасев после матча с «Автодором»: «Нужно отметить Евгения Воронова – и это вопрос к молодым. Почему человек в 39 лет может показывать такой баскетбол, а они нет?»
сегодня, 19:09
«Хапоэль Иерусалим» не готов отпускать Джареда Харпера в «Олимпиакос»
сегодня, 17:39
Виктор Павленко: «Паша Исмаилов скоро вернется на паркет»
сегодня, 16:29
Томас Эртель дебютирует за «Виллербан» в матче с «Монако»
сегодня, 15:46
Миленко Богичевич о матче с МБА-МАИ: «В Москве необходимо сыграть агрессивно, с высокой концентрацией»
сегодня, 15:02
Йовица Арсич: «УНИКС – сильная команда под руководством отличного тренера, и заслуженно занимает лидирующие позиции в Лиге»
сегодня, 14:50