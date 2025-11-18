«Олимпиакос» ведет переговоры с Малакаем Флинном, при этом Мело Тримбл рассматривается как запасной вариант
«Олимпиакос» изучает рынок в поисках усиления на позицию разыгрывающего.
«Олимпиакос» активно изучает рынок в поисках усиления позиции разыгрывающего после травмы Кинана Эванса. Как сообщает инсайдер Маттео Андреани, у греческого клуба есть несколько приоритетных кандидатов, но переговоры складываются непросто.
Главной целью остается Мэлакай Флинн, однако его переход осложняется позицией «Бахчешехира» – турецкий клуб не хочет отпускать игрока и затягивает процесс. Альтернативным вариантом считается Мело Тримбл из ЦСКА, о чем также сообщил греческий журналист Михалис Стефану.
При этом «Олимпиакос» не намерен слишком долго ждать и хочет закрыть вопрос с разыгрывающим в ближайшее время.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости