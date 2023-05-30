Серджо Скариоло – фаворит на должность нового главного тренера «Торонто»

– главный претендент на должность нового тренера « ».

Несколько недель назад итальянский специалист провел собеседование с представителями «Рэпторс» в Болонье.

По словам Андреа Този из итальянской газеты La Gazzetta dello Sport, главный тренер « » – фаворит на замену Ника Нерса на посту главного тренера.

Согласно канадской букмекерской конторе FanDuel, Скариоло, и – тройка лидеров. Им дают 17%, 15% и 13% шанс соответственно.

🔥🔥🔥 «Майами» – в финале НБА! Просто унизили «Бостон» в решающем матче

Больно маме, больно главной звезде, все степени отчаяния. Упущенный шанс «Бостона» войти в историю – в лицах

Ноунеймы затащили «Майами» в финал НБА! Разгромили «Бостон» в седьмом матче

«Денвер» vs «Майами» – кто станет чемпионом НБА?