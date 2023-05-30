Серджо Скариоло – фаворит на должность нового главного тренера «Торонто»
Серджо Скариоло – главный претендент на должность нового тренера «Торонто».
Несколько недель назад итальянский специалист провел собеседование с представителями «Рэпторс» в Болонье.
По словам Андреа Този из итальянской газеты La Gazzetta dello Sport, главный тренер «Виртуса» – фаворит на замену Ника Нерса на посту главного тренера.
Согласно канадской букмекерской конторе FanDuel, Скариоло, Стив Нэш и Монти Уильямс – тройка лидеров. Им дают 17%, 15% и 13% шанс соответственно.
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