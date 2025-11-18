  • Спортс
Стив Керр о расписании «Уорриорз» в начале сезона: «Это самый сложный график за всю мою карьеру в НБА».

Стив Керр недоволен насыщенным календарем «Голден Стэйт».

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр раскритиковал напряженный календарь своей команды на старте сезона, отметив его беспрецедентную сложность.

«Матч с «Майами» будет для нас 17-й игрой за 29 дней в 13 разных городах. Это самый сложный стартовый график сезона за всю мою карьеру в НБА», – заявил Керр.

«Уорриорз» завершают шестиматчевое выездное турне встречами с «Орландо» и «Майами». Из первых 15 матчей сезона команда провела на выезде 10 – но сразу после игры с «Хит» их ждет серия из пяти домашних матчей подряд.

Источник: страница 95.7 The Game в соцсети X
