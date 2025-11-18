Стив Керр о расписании «Уорриорз» в начале сезона: «Это самый сложный график за всю мою карьеру в НБА».
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр раскритиковал напряженный календарь своей команды на старте сезона, отметив его беспрецедентную сложность.
«Матч с «Майами» будет для нас 17-й игрой за 29 дней в 13 разных городах. Это самый сложный стартовый график сезона за всю мою карьеру в НБА», – заявил Керр.
«Уорриорз» завершают шестиматчевое выездное турне встречами с «Орландо» и «Майами». Из первых 15 матчей сезона команда провела на выезде 10 – но сразу после игры с «Хит» их ждет серия из пяти домашних матчей подряд.
