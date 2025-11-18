0

«Сакраменто» рассчитывает на возвращение Кигана Мюррэя уже на этой неделе

Форвард «Кингз» Киган Мюррэй близок к возвращению после травмы большого пальца.

Форвард «Сакраменто» Киган Мюррэй, пропустивший пять недель из-за операции на большом пальце левой руки, близок к возвращению в состав. По информации The Sacramento Bee, 25-летний баскетболист может выйти на площадку уже 21 ноября против «Мемфиса» или 23 ноября против «Денвера».

Мюррэй провел тренировку с командой «Стоктон Кингс» в G-лиге после того, как его туда перевели в понедельник. По данным источника из клуба, форвард допущен к контактным тренировкам «5-на-5» и должен вернуться в «Сакраменто» уже в среду.

Мюррэй, выбранный под 4-м номером драфта 2022 года, подписал пятилетнее соглашение на 140 млн долларов всего через несколько дней после операции. Без своего основного форварда «Кингз» начали сезон с результатом 3-11, что является вторым худшим показателем на Западе.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Sacramento Bee
