Тайлер Хирро лишится права на супермаксимальное продление контракта

Тайлер Хирро больше не претендует на супермаксимальное продление контракта.

Защитник «Майами» Тайлер Хирро возобновил командные тренировки после сентябрьской операции на голеностопе. При этом игрок отметил, что вернется на паркет лишь через 1–2 недели.

Как отмечает обозреватель «Хит» Айра Уиндерман, из-за того, что Хирро не сыграет необходимое количество матчей (65), он лишается права претендовать на индивидуальные награды по итогам сезона, включая включение в символические сборные, что закрывает для него возможность подписания супермаксимального продления контракта.

«Майами» не сделал Тайлeру Хирро конкретного предложения по продлению контракта