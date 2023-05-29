Обозреватель «Торонто» Даг Смит: «Стив Нэш хорошо бы вписался в команду»

Обозреватель «Торонто» Даг Смит считает, что бывший главный тренер «Бруклина» Стив Нэш смог бы стать подходящим кандидатом для «Рэпторс».

« хорошо впишется в команду и может преуспеть при более стабильном руководстве и ситуации с составом, чем та, с которой ему пришлось столкнуться во время бурного периода работы в «Нетс», – пишет Смит.

На прошлой неделе Нэш встретился с представителями « ».

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