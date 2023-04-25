Име Удока – главный тренер «Рокетс»

« » достиг договоренности о подписании на должность главного тренера, сообщает ESPN.

В прошлом году Удока в своем дебютном сезоне в качестве тренера довел « » до финала, в котором уступил «Голден Стэйт» (2-4). Перед началом сезона-22/23 специалист был отстранен от должности после того, как вскрылись подробности его служебного романа (он позволял себе грубости в адрес сотрудницы). «Селтикс» Удоки показывали самую высокую защитную эффективность в лиге и были в Топ-10 по эффективности атаки.

В услугах Удоки также был заинтересован «Торонто». Однако специалисту больше понравился вариант работы с молодежью «Рокетс» (клуб имеет шанс получить первый пик драфта-2023).

На пост главного тренера «Рокетс» также претендовали бывший тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель и бывший тренер «Шарлотт» Джеймс Боррего.