Име Удока – главный тренер «Рокетс»

Теги Бостон Хьюстон Име Удока НБА Баскетбол

«Хьюстон» достиг договоренности о подписании Име Удоки на должность главного тренера, сообщает ESPN.

В прошлом году Удока в своем дебютном сезоне в качестве тренера довел «Бостон» до финала, в котором уступил «Голден Стэйт» (2-4). Перед началом сезона-22/23 специалист был отстранен от должности после того, как вскрылись подробности его служебного романа (он позволял себе грубости в адрес сотрудницы). «Селтикс» Удоки показывали самую высокую защитную эффективность в лиге и были в Топ-10 по эффективности атаки.

В услугах Удоки также был заинтересован «Торонто». Однако специалисту больше понравился вариант работы с молодежью «Рокетс» (клуб имеет шанс получить первый пик драфта-2023).

На пост главного тренера «Рокетс» также претендовали бывший тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель и бывший тренер «Шарлотт» Джеймс Боррего.

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4 комментария

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The_Enot
Ну что ждем подъема Хьюстона, кто что думает?
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Алексей Зиновьев
Ооо, интересно, что он слепить сможет из безбашенного и летящего Хьюстона
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Король Лев
Защитный тренер, в самую слабую оборону лиги. Посмотрим, что выйдет .
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0ptimus.
Будет хоть образцовый тренер, а то молодежь там совсем расслабилась!
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