Комментатор «Майами» назвал Симоне Фонтеккьо «Three-mone», что на одном из диалектов итальянского языка созвучно с «дурень»

Комментатор оскорбил Симоне Фонтеккьо, даже не подозревая об этом.

После того как итальянский форвард «Майами » Симоне Фонтеккьо реализовал один из своих четырех трехочковых бросков в матче против «Нью-Йорка», комментатор «Хит» дал ему прозвище «Three-mone», обыграв его точные броски из-за дуги.

Издание La Giornata Tipo отметило, в Италии это прозвище имеет совершенно иное значение.

В диалекте города Бари слово «trimone» – это вульгарное выражение, описывающее особенно глупого человека, обычно мужчину.

Существует даже популярная поговорка: «sei un trimone al vento» – буквально «ты – дурень на ветру», что означает человека, который несет чушь.

В текущем сезоне 29-летний Фонтеккьо набирает 11,3 очка, 2,5 подбора и 1 передачу за игру, реализуя 49,3% трехочковых бросков.