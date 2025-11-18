Джамари Буей подписал двусторонний контракт с «Финиксом»

Разыгрывающий Джамари Буей подписал двухсторонний контракт с «Финиксом».

Разыгрывающий Джамари Буей достиг соглашения с «Финиксом » о подписании двухстороннего контракта.

В этом межсезонье Буйе принимал участие в предсезонном сборе «Милуоки», но был отчислен перед стартом регулярного чемпионата.

В пяти матчах за «Бакс» в прошлом сезоне он в среднем набирал 3,4 очка, делал 1 подбор и отдавал 2 передачи за 12,3 минут на паркете.