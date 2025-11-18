Winline Basket Cup. 31 очко Каспера Уэйра помогло ЦСКА разгромить «Парму»
Сегодня пройдет один матч Winline Basket Cup.
Московский ЦСКА уверенно обыграл пермскую «Парму», разыгрывающий «армейцев» Каспер Уэйр набрал 31 очко.
Групповой этап
Группа А
ЦСКА – «Бетсити Парма» – 104:66 (25:14, 30:18, 24:15, 25:19)
ЦСКА: Уэйр (31), Кливленд (11), Антонов (11), Руженцев (11).
БЕТСИТИ ПАРМА: Картер (13), Адамс (13), Сэндерс (10).
Положение команд: Мега – 2-0, ЦСКА – 1-1, Бетсити Парма – 1-1, Локомотив-Кубань – 0-2.
Группа Б
11 ноября. 21.00
Положение команд: УНИКС – 1-0, Зенит – 1-1, Уралмаш – 1-1, Игокеа – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
