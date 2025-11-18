  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Президент «Црвены Звезды» Желько Дрчелич: «Я не могу молчать после позорного, даже преступного поведения судей в матче с «Цедевита-Олимпией»
2

Президент «Црвены Звезды» Желько Дрчелич: «Я не могу молчать после позорного, даже преступного поведения судей в матче с «Цедевита-Олимпией»

Президент «Црвены Звезды» обрушился с критикой на судей Адриатической лиги.

Баскетбольный клуб «Црвена Звезда» оспорил результат матча 8‑го тура Адриатической лиги против «Цедевита-Олимпии» (86:87), подав официальный протест. Ключевым поводом стал спорный эпизод с трехочковым броском Коди Миллер-Макинтайра. Изначально судьи засчитали дальнее попадание, но впоследствии переквалифицировали бросок в двухочковый.

«Црвена Звезда» настаивает, что это решение напрямую повлияло на исход встречи. Президент клуба Желько Дрчелич выпустил резкое заявление, в котором потребовал немедленных действий от руководства лиги.

«Как президент «Црвены Звезды», я должен высказаться. Я не имею права молчать после позорного – и я могу свободно сказать, преступного – поведения судей в понедельник вечером в Любляне. Это не вопрос проигрыша – поражения являются частью спорта. Но не такие.

Постоянное повторение ошибок – всегда, как назло, против «Црвены Звезды» – создает почву для всякого рода спекуляций. Первая из которых, что успех «Црвены Звезды» многим мешает.

То, что произошло в Любляне – это не некомпетентность, это умысел. И что меня беспокоит еще больше, так это то, что это было сделано без колебаний, перед массовой аудиторией и бесчисленными камерами. Мы ожидаем незамедлительных действий: проявить ответственность и наказать виновных в очевидных ошибках, пока не стало слишком поздно. Сейчас только ноябрь – так что же ждет нас в конце сезона Адриатической Лиги?» – заявил президент «Црвены Звезды».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт «Црвены Звезды»
logoЦрвена Звезда
logoКоди Миллер-Макинтайр
судьи
logoАдриатическая лига
logoЦедевита-Олимпия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адриатическая лига. 28 очков Буги Эллиса помогли «Дубаю» победить ФМП, «Цедевита-Олимпия» вырвала победу у «Црвены Звезды» в напряженной концовке
17 ноября, 18:38
Саша Обрадович: «Джоэл Боломбой вернется к нам где-то в январе»
16 ноября, 19:05
Противостояния греческих и сербских клубов привели «Црвену Звезду» и «Олимпиакос» к новым штрафам в Евролиге
14 ноября, 14:30
Главные новости
Тим Макмэн: «Кайри Ирвинг показывает отличный прогресс в восстановлении, однако его возвращение остается под вопросом по другим причинам»
38 минут назад
Евролига. «Виллербан» принимает «Монако»
59 минут назадLive
Стефен Карри пропустит матч с «Майами» из-за травмы голеностопа
сегодня, 18:54
Единая лига ВТБ. 49 очков Рейнольдса и Бингэма помогли УНИКСу обыграть «Енисей», МБА-МАИ выиграл у «Автодора»
сегодня, 18:33
Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел сохранил 1-ю строчку, Коллин Мюррэй-Бойлс ворвался в Топ-10
сегодня, 18:31
«Европейский баскетбол растет быстрее футбола, но при этом не осознает свою реальную ценность». Джордж Айвазоглу объяснил причины запуска европейского проекта НБА
сегодня, 18:10
Дрэймонд Грин о Седрике Кауарде: «Он может стать новым Каваем Ленардом»
сегодня, 17:27
НБА. «Голден Стэйт» сыграет с «Майами», «Кливленд» примет «Хьюстон» и другие матчи
сегодня, 17:01
Кендрик Перкинс о Зайоне Уильямсоне: «Он убийца культуры и убийца организации»
сегодня, 16:45
Беннедикт Матурин о неудачном старте «Индианы»: «Если бы у нас был результат 1-57, я бы сказал, что все плохо, но у нас 1-13»
сегодня, 16:01
Ко всем новостям
Последние новости
Йовица Арсич после матча с УНИКСом: «Остановить Рейнольдса и Бингэма было невозможно – сегодня они доминировали»
5 минут назад
Велимир Перасович: «Си Джей Брайс получил травму и, вероятно, пропустит несколько месяцев»
18 минут назад
Еврокубок. «Тюрк Телеком» уступил «Бешикташу», «Лондон Лайонс» играют с «Бурком» и другие матчи
29 минут назадLive
Миленко Богичевич о проблемах «Автодора» с травмами: «Психологически непросто тренироваться, когда постоянно кто-то вылетает»
сегодня, 19:21
Василий Карасев после матча с «Автодором»: «Нужно отметить Евгения Воронова – и это вопрос к молодым. Почему человек в 39 лет может показывать такой баскетбол, а они нет?»
сегодня, 19:09
«Хапоэль Иерусалим» не готов отпускать Джареда Харпера в «Олимпиакос»
сегодня, 17:39
Виктор Павленко: «Паша Исмаилов скоро вернется на паркет»
сегодня, 16:29
Томас Эртель дебютирует за «Виллербан» в матче с «Монако»
сегодня, 15:46
Миленко Богичевич о матче с МБА-МАИ: «В Москве необходимо сыграть агрессивно, с высокой концентрацией»
сегодня, 15:02
Йовица Арсич: «УНИКС – сильная команда под руководством отличного тренера, и заслуженно занимает лидирующие позиции в Лиге»
сегодня, 14:50