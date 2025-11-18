Президент «Црвены Звезды» Желько Дрчелич: «Я не могу молчать после позорного, даже преступного поведения судей в матче с «Цедевита-Олимпией»

Президент «Црвены Звезды» обрушился с критикой на судей Адриатической лиги.

Баскетбольный клуб «Црвена Звезда » оспорил результат матча 8‑го тура Адриатической лиги против «Цедевита-Олимпии» (86:87), подав официальный протест. Ключевым поводом стал спорный эпизод с трехочковым броском Коди Миллер-Макинтайра . Изначально судьи засчитали дальнее попадание, но впоследствии переквалифицировали бросок в двухочковый.

«Црвена Звезда » настаивает, что это решение напрямую повлияло на исход встречи. Президент клуба Желько Дрчелич выпустил резкое заявление, в котором потребовал немедленных действий от руководства лиги.

«Как президент «Црвены Звезды», я должен высказаться. Я не имею права молчать после позорного – и я могу свободно сказать, преступного – поведения судей в понедельник вечером в Любляне. Это не вопрос проигрыша – поражения являются частью спорта. Но не такие.

Постоянное повторение ошибок – всегда, как назло, против «Црвены Звезды» – создает почву для всякого рода спекуляций. Первая из которых, что успех «Црвены Звезды» многим мешает.

То, что произошло в Любляне – это не некомпетентность, это умысел. И что меня беспокоит еще больше, так это то, что это было сделано без колебаний, перед массовой аудиторией и бесчисленными камерами. Мы ожидаем незамедлительных действий: проявить ответственность и наказать виновных в очевидных ошибках, пока не стало слишком поздно. Сейчас только ноябрь – так что же ждет нас в конце сезона Адриатической Лиги ?» – заявил президент «Црвены Звезды».